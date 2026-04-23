¿Por qué hay que regalar un libro y una rosa este 23 de abril?

¿Por qué se celebra el Día Mundial del Libro cada 23 de abril?

El primer Día del Libro y del Derecho de Autor de la historia se celebró un 23 de abril de 1996. La fecha ya había sido aprobada por la UNESCO en 1995 con el fin de fomentar la lectura, apoyar la industria editorial y proteger la propiedad intelectual.

Esta fecha es bastante simbólica y especial, ya que coincide con el fallecimiento de grandes figuras de la literatura, como Miguel de Cervantes, Inca Garcilaso de la Vega y William Shakespeare.

El libro como una puerta a nuevos mundos, a la imaginación, el conocimiento, la información, la creatividad y las posibilidades.

escritores Esta fecha es un homenaje a grandes personalidades de la historia de la literatura.

Este día en la historia está pensado para reconocer el poder de los libros como puente entre generaciones y culturas.

El año pasado la Capital Mundial del Libro fue Río de Janeiro; este año le tocó a Rabat. Las ciudades seleccionadas promueven la lectura, proponen diferentes libros, actividades y eventos.

En este día tan especial, no es una sorpresa que se regalen e intercambien libros como muestra de aprecio. Hace algunos años, esta costumbre se fusionó con otra: la de regalar rosas.

¿Por qué se regalan rosas y libros en este día?

La historia está llena de leyendas y cuentos hermosos que simbolizan de forma creativa e imaginativa diferentes eventos o sucesos.

Regalar libros y rosas cada 23 de abril se relaciona con la fecha de la UNESCO y con la leyenda de Sant Jordi. Esta historia mitológica narra la historia de un dragón enorme que aterrorizaba a un pueblo catalán.

Embed - nenas melancolicas on Instagram: "¿Que libro pedirás este Sant Jordi? #santjordi #barcelona #diadelibro" View this post on Instagram

Un día, un valiente caballero enfrentó al dragón. La bestia acorraló a una bella princesa y el caballero, llamado Jordi, mató al dragón para salvar a la joven.

De la sangre del dragón brotó una hermosa rosa roja que Jordi regaló a la princesa. El 23 de abril se conmemora el día de Sant Jordi, patrono de Cataluña y, casualmente, también el Día del Libro a nivel mundial.

Estas dos historias combinadas se representan regalando libros, rosas y buenos momentos. Por eso, en muchas partes del mundo las mujeres regalan libros en esta fecha y los hombres regalan rosas.