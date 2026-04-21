5 series exitosas que son adaptaciones de libros y no lo sabías

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Como agua para chocolate

La novela de la mexicana Laura Esquivel fue llevada al cine en los años 90, pero el año pasado también fue adaptada al formato serie y es un verdadero éxito en la plataforma de streaming HBO Max.

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Anne With an E

Los libros escritos por Lucy Maud Montgomery han sido adaptados a series en varias ocasiones, pero las más exitosas son las de los años 80 y la que luego realizó Netflix en 2017. Trata sobre una niña huérfana de 13 años es enviada por error a vivir con hermanos mayores a la Isla del Príncipe Eduardo.

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El cuento de la criada

Gracias a esta serie la actriz Elisabeth Moss saltó a la fama mundial. Esta producción se basa en la novela de Margaret Atwood. Trata sobre una durísima distopía en la que Estados Unidos se ha convertido en una teocracia totalitaria con las mujeres fértiles restantes esclavizadas para dar criaturas a la clase dominante. Es una llamada la rebeldía y al alzamiento feminista que adaptaba mayormente el libro original y gracias a la popularidad de la cual Atwood continuó con la historia en su novela "Los testamentos" (2019) que también ha sido llevado a serie recientemente.

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Bridgerton

Es sin dudas la serie del momento, pero no todo el mundo sabe que está basada en una saga de libros escrita por Julia Quinn. La idea de Netflix es crear una temporada por cada uno de los libros de Quinn, por lo que se espera un total de 8 temporadas. Actualmente la plataforma de streaming se encuentra filmando la temporada 5.

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¿Recuerdas alguna otra serie que esté basada en un libro?