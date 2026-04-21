Daniel Radcliffe reveló cuál es su película favorita de Harry Potter

Harry Potter.jpg Daniel Radcliffe saltó a la fama mundial tras ser elegido para interpretar a Harry Potter.

¿Cuál es la película de Harry Potter favorita de Daniel Radcliffe?

"Cuando tenía 18 años, me daba mucha vergüenza ver las primeras películas. Ahora, me parecen entrañables y me da vergüenza verme a mí mismo cuando tenía 18 o 19 años", asegura Radcliffe.

El actor asegura que su película favorita es "Harry Potter y las reliquias de la muerte – Parte 2". Destacó que esa entrega condensa el cierre emocional de la historia, con una intensidad que la convierte, para él, en la mejor adaptación.

También fue honesto sobre la que menos le gusta: Harry Potter y el misterio del príncipe quedó en el último lugar. “El Príncipe Mestizo es probablemente lo peor de lo peor para mí”, afirmó, y aclaró: “Y eso es cosa mía. No es la película”, señalando que su crítica apunta a su propia actuación.

Haciendo una comparación entre las dos primeras, el actor británico aseguró que su favorita es "Harry Potter y la cámara secreta". "Me encanta el basilisco", dijo Radcliffe.

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Al elegir entre "Harry Potter y el cáliz de fuego" y "Harry Potter y el prisionero de Azkaban", optó por la cuarta, pese a que Azkaban suele ser la favorita del público. "Sé que todos quieren que diga Azkaban… pero me encantó lo que pude hacer en la cuarta película", justificó.