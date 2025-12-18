Lo que debes hacer con tu árbol de mandarina en maceta durante el verano para tener una cosecha abundante en 2026

arbol de mandarina Así tendrás que cuidar tu árbol de mandarina.

Por otro lado, en verano el riego también cumplirá un rol preponderante en el crecimiento del árbol de mandarina. El sustrato debe estar siempre húmedo, pero jamás encharcado, ya que las raíces podrían pudrirse. En este sentido, el recipiente deberá tener un buen drenaje para que el agua filtre.

Otro de los ejes en los cuidados del árbol de mandarina en maceta pasará por la poda. La misma es clave para redirigir la energía y los nutrientes que la planta tiene disponible hacia las ramas que tienen un mayor potencial para producir frutas. En consecuencia, al retirar las ramas que están secas, débiles, mal orientadas y que no permiten el desarrollo de las demás, podemos ayudar a que los nutrientes que necesita el ejemplar para generar fruta se concentren en las partes que sí tendrán frutos.

arbol de mandarina en maceta Con estos trucos de jardinería, el árbol de mandarina nos permitirá cosechar frutas grandes y sabrosas.

Finalmente, si en tu casa hay un árbol de mandarina en maceta, deberás nutrirlo con un potente abono casero para estimular una cosecha próspera y abundante. Diciembre y enero serán los meses claves para aplicar un fertilizante rico en potasio, fósforo y nitrógeno.