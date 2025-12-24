Qué pasa si se compra un auto usado promocionado como "excelente" y se rompe a las pocas cuadras

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial (Sala F) condenó a la concesionaria RPM Móviles S.R.L. a indemnizar a una compradora por venderle un auto usado que, a pesar de ser publicitado como una "excelente unidad, seleccionada y en óptimo estado", dejó de funcionar a diez cuadras del local.

El fallo establece que la publicidad, en este caso sobre el auto usado, genera responsabilidad para el proveedor porque crea expectativas y confianza en el consumidor, y le permite reclamar que lo publicitado se cumpla.