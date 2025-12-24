Qué pasa si se compra un auto usado promocionado como "excelente" y se rompe a las pocas cuadras

Comprar un auto usado puede llegar a ser un riesgo por las condiciones en las que se puede encontrar, incluso cuando estos son vendidos por una concesionaria. Por eso, siempre está presente el temor de adquirir un vehículo que parece estar perfecto y comience a romperse poco después de ser adquirido.
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial (Sala F) condenó a la concesionaria RPM Móviles S.R.L. a indemnizar a una compradora por venderle un auto usado que, a pesar de ser publicitado como una "excelente unidad, seleccionada y en óptimo estado", dejó de funcionar a diez cuadras del local.
El fallo establece que la publicidad, en este caso sobre el auto usado, genera responsabilidad para el proveedor porque crea expectativas y confianza en el consumidor, y le permite reclamar que lo publicitado se cumpla.
¿Qué dice la ley sobre la compra de autos usados?
La compradora, Daiana Natalia Diantonio, adquirió un Fiat 500 que fue publicado en Mercado Libre. Pocos días después de la entrega, el vehículo usado presentó fallas mecánicas graves y en el equipo de audio.
- Nulidad de Cláusula: El tribunal declaró la nulidad de una cláusula del boleto de compraventa que excluía la garantía por vicios redhibitorios y la responsabilidad del vendedor. La sentencia recordó que la garantía legal (art. 11 de la Ley 24.240) es de orden público y no puede ser renunciada por el consumidor.
- Publicidad y Contrato: Las precisiones contenidas en la publicidad, sin importar el medio de difusión, integran el contrato con el consumidor.
- Carga de la Prueba: Se aplicó la "teoría de las cargas dinámicas" (art. 53, LDC), que exige al proveedor, por estar en mejores condiciones, probar que el vehículo se encontraba en óptimas condiciones al ser vendido, lo cual no fue acreditado por la concesionaria.
Indemnización y exclusión por la compra del auto usado
El tribunal confirmó la condena por Daño Emergente y Daño Moral. Sin embargo, se revocó la indemnización por privación de uso, ya que la compradora poseía otros dos vehículos a su nombre al momento de los hechos, por lo que no necesita obligatoriamente del auto usado.