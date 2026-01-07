Mezclar hielo y sal en casa: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Para que la sal se disuelva y derrita el hielo, necesita energía en forma de calor. Esta energía la extrae del entorno inmediato, es decir, del agua, las latas o las botellas que están en contacto con la mezcla.

El hielo, al derretirse, absorbe muchísimo calor (calor latente de fusión). Al bajar el punto de congelación, el hielo puede seguir absorbiendo calor y fundiéndose a temperaturas bajo cero.

bebidas, truco casero Con esta mezcla, puedes enfriar tus bebidas en cinco o diez minutos.

Si aplicas esta mezcla de manera efectiva, tus bebidas estarán frías en apenas diez o quince minutos, a temperaturas ideales para el consumo.

Cómo enfriar las bebidas con esta mezcla, paso a paso

Para realizar este truco casero en casa, todo lo que tienes que hacer es seguir los pasos que se muestran a continuación: