Mezclar hielo y sal en casa: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Muchas personas son las que eligen mezclar productos caseros para obtener grandes beneficios. En este sentido, dos de los ingredientes recomendados son el hielo y la sal, siendo dos productos que pueden ser utilizados con una finalidad particular en casa.
La mezcla del hielo y la sal puede ser utilizada para enfriar bebidas de manera rápida y casera, en un proceso que funciona mejor con agua para contacto uniforme.
Por qué la mezcla entre el hielo y la sal ayuda a enfriar bebidas
La mezcla de hielo y sal enfría bebidas rápidamente porque la sal disminuye el punto de congelación del agua, permitiendo que la temperatura alcance grados bajo cero sin congelarse.
Para que la sal se disuelva y derrita el hielo, necesita energía en forma de calor. Esta energía la extrae del entorno inmediato, es decir, del agua, las latas o las botellas que están en contacto con la mezcla.
El hielo, al derretirse, absorbe muchísimo calor (calor latente de fusión). Al bajar el punto de congelación, el hielo puede seguir absorbiendo calor y fundiéndose a temperaturas bajo cero.
Si aplicas esta mezcla de manera efectiva, tus bebidas estarán frías en apenas diez o quince minutos, a temperaturas ideales para el consumo.
Cómo enfriar las bebidas con esta mezcla, paso a paso
Para realizar este truco casero en casa, todo lo que tienes que hacer es seguir los pasos que se muestran a continuación:
- Prepara el recipiente: usa un balde, hielera o tina lo suficientemente grande para que quepan las bebidas y el hielo.
- Añade hielo y agua: llena el recipiente con hielo y luego añade agua hasta casi cubrirlo todo, asegurando que las bebidas queden sumergidas.
- Incorpora la sal: agrega sal (aproximadamente 3 cucharadas por litro de agua, o a gusto) y mezcla bien para que se disuelva.
- Sumerge las bebidas: coloca las latas o botellas (bien cerradas) en la mezcla.
- Remueve y espera: revuelve la mezcla ocasionalmente para acelerar el proceso y lograr un enfriamiento uniforme.