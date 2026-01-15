ANAC sumarió a Flybondi por cancelar vuelos y dejar varados a más de 22.000 pasajeros

flybondi Sólo el martes 13 de enero Flybondi canceló la mitad de los vuelos de cabotaje que tenía previstos.

Según la ANAC, continúa "realizando un seguimiento riguroso mes a mes, labrando actas de infracción a las líneas aéreas por incumplimientos en la prestación de servicios. Y con la posibilidad de aplicar sanciones que había quedado sin efecto desde el año 2020".

Todo se basa en los reclamos que los mismos pasajeros registraron en la web del ente de control (www.argentina.gob.ar/anac) ante lo que consideraron una vulneración de sus derechos por parte de las líneas aéreas.

Cuántos vuelos canceló Flybondi: la respuesta

En plena segunda quincena de enero, se reportaron más de 22.000 pasajeros afectados en la aerolínea low cost. Además, la ANAC registró 125 vuelos regionales cancelados entre el jueves pasado y lunes 12.

Ese día dejaron de realizarse 20 de los 76 vuelos previstos, mientras que el domingo 11 se suprimieron otros 20 sobre un total de 74.

Por otra parte, el martes 13 la aerolínea canceló la mitad de los 47 vuelos programados. Eso derivó en pasajeros que debieron aguardar horas esperando respuestas y que sus viajes sean reprogramados.

Flybondi, que en diciembre compró a la firma de servicios postales OCA, lamentó "los inconvenientes ocasionados". E indicó que la programación “se vio afectada en los últimos días por cuestiones operativas y de disponibilidad de flota”.

Qué promete Flybondi para "estabilizar" el servicio

De cara a lo que viene, y en medio del sumario abierto por la ANAC, desde la aerolínea aseguraron que "continúa trabajando intensamente para mejorar". Y prometieron que la situación “comenzaría a normalizarse en el transcurso de esta semana, cuando se habiliten para las operaciones las cuatro aeronaves recién arribadas”.

La clave, según anticiparon fuentes de Flybondi, está en la llegada de 4 nuevos aviones Airbus A320.

“En línea con su objetivo de estabilizar el servicio durante la temporada alta, Flybondi incorporó 4 aeronaves Airbus A320 que ya se encuentran operativas. Sumadas a su flota bajo modalidad dry lease, la aerolínea operará durante la temporada de verano con un total de 11 aeronaves”, indicaron.

Aún así, la firma destacó que desde el inicio de la temporada alta ya completó más de 3.400 vuelos y transportado a más de 566.000 pasajeros "en un contexto de elevada demanda”.