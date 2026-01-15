En poco tiempo, Guaymallén se sumará a los departamentos de Mendoza que apostaron a la energía renovable. El más populoso de la provincia tendrá su primer parque solar de la mano de Emesa, que ya puso en marcha el proceso con un marcado interés de empresas desarrolladoras.
Más de 50 empresas interesadas en desarrollar el primer parque solar de Guaymallén
Lo ejecutará Emesa, ya abrió el concurso de proyectos. Con 4 megavatios, será el primer parque solar municipal del país instalado donde antes había un basural
Para eso, Emesa abrió un concurso público de proyectos del tipo "llave en mano". Es que el propósito es incluir la construcción y puesta en marcha del emprendimiento en una superficie donde hasta junio del 2025 había un basural.
¿En qué consiste? El futuro parque solar está pensado a partir del sistema de "generación distribuída" que en los últimos años se expande en Mendoza. Básicamente, un esquema que permite generar energía, acumularla y volcar el excedente (después del consumo) a la red, a partir de una potencia de 5 MW (megavatios).
Si bien inicialmente la fecha de recepción y apertura de ofertas se había fijado para el 10 de febrero próximo, Emesa, que ya tiene al parque solar de Godoy Cruz, otro en el PASIP de Palmira y el de El Quemado en Las Heras, modificó el plazo de presentación. Los pliegos tienen un costo de U$S 2.500 y las empresas interesadas podrán elevar sus propuestas hasta el miércoles 18 de marzo próximo.
Dónde y cómo será el parque solar de Guaymallén
Más allá de que resta definir las características del proyecto ejecutivo, el municipio ya definió que el futuro parque solar estará ubicado en el distrito Puente de Hierro. En la zona, situada cerca del límite con Lavalle, existía un basural a cielo abierto que Guaymallén cerró el año pasado.
En un convenio entre el intendente Marcos Calvente, y el gerente general de Emesa, Mauricio Pinti, se acordó que la empresa asuma la ejecución y estudios de prefactibilidad de un Sistema de Generación Distribuida “para mejor aprovechamiento de energía de fuentes renovables, su difusión y concientización en la comunidad”.
Desde la comuna confirmaron que hasta ahora "más de 50 empresas consultaron el pliego de bases y condiciones" del concurso. Un interés que explica en parte la decisión de que la fecha límite se difiriera más de un mes, dado que algunas de ellas solicitaron más tiempo para elaborar sus propuestas.
Para dimensionar la magnitud del parque solar proyectado en Guaymallén, basta decir que la energía fotovoltaica que genere alcanzará para abastecer la demanda de todos los servicios que presta la comuna. Incluso el alumbrado público. Pero la generación distribuida contempla poder inyectar excedentes de consumo a la red para compensar costos.
Pero además, el propio Calvente destacó que la comuna puede convertirse en "la primera del país en contar con un parque solar municipal de esas características".