Más de 50 empresas interesadas en desarrollar el primer parque solar de Guaymallén

Si bien inicialmente la fecha de recepción y apertura de ofertas se había fijado para el 10 de febrero próximo, Emesa, que ya tiene al parque solar de Godoy Cruz, otro en el PASIP de Palmira y el de El Quemado en Las Heras, modificó el plazo de presentación. Los pliegos tienen un costo de U$S 2.500 y las empresas interesadas podrán elevar sus propuestas hasta el miércoles 18 de marzo próximo.

Dónde y cómo será el parque solar de Guaymallén

Más allá de que resta definir las características del proyecto ejecutivo, el municipio ya definió que el futuro parque solar estará ubicado en el distrito Puente de Hierro. En la zona, situada cerca del límite con Lavalle, existía un basural a cielo abierto que Guaymallén cerró el año pasado.

parque solar el quemado2 El Parque Solar El Quemado es uno de los proyectos de Emesa, que ejecuta YPF. Uno de similares características se construirá en Guaymallén. Prensa Gobierno

En un convenio entre el intendente Marcos Calvente, y el gerente general de Emesa, Mauricio Pinti, se acordó que la empresa asuma la ejecución y estudios de prefactibilidad de un Sistema de Generación Distribuida “para mejor aprovechamiento de energía de fuentes renovables, su difusión y concientización en la comunidad”.

Desde la comuna confirmaron que hasta ahora "más de 50 empresas consultaron el pliego de bases y condiciones" del concurso. Un interés que explica en parte la decisión de que la fecha límite se difiriera más de un mes, dado que algunas de ellas solicitaron más tiempo para elaborar sus propuestas.

Para dimensionar la magnitud del parque solar proyectado en Guaymallén, basta decir que la energía fotovoltaica que genere alcanzará para abastecer la demanda de todos los servicios que presta la comuna. Incluso el alumbrado público. Pero la generación distribuida contempla poder inyectar excedentes de consumo a la red para compensar costos.

Pero además, el propio Calvente destacó que la comuna puede convertirse en "la primera del país en contar con un parque solar municipal de esas características".