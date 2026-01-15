La ocupación hotelera ronda el 50% en Mendoza y la temporada se mantiene moderada

La ocupación hotelera en Mendoza alcanza actualmente alrededor del 50%, un nivel que desde la Cámara de Turismo de la provincia definieron como el reflejo de una temporada moderada, lejos de los picos registrados en otros veranos.
Según indicaron desde el sector, el menor arribo de turistas se hace evidente especialmente en los lugares emblemáticos de la provincia, como el Parque General San Martín, donde la concurrencia es menor a la habitual para esta época del año. La situación también se replica en el circuito gastronómico, en particular en los restaurantes de la avenida Arístides Villanueva, uno de los principales polos turísticos de la Ciudad de Mendoza, que muestra una actividad más baja en comparación con temporadas anteriores.
El presidente de la Cámara de Turismo, Ricardo Beccaceci, explicó que el nivel de ocupación actual “permite sostener la actividad, pero con márgenes ajustados”, y remarcó que el comportamiento del turismo está directamente vinculado al contexto económico. “La mayor caída se observa en el segmento de los sectores medios, que históricamente viajaban dentro del país y hoy ajustan gastos”, señaló.
En ese sentido, Beccaceci advirtió que, en contraste, los viajes al exterior continúan con muy buenas ventas, lo que evidencia un cambio en los hábitos de consumo turístico y una mayor presión sobre el turismo interno.
Por otro lado, desde el sector confirmaron que el Observatorio Turístico de Mendoza dejará de publicar datos de ocupación por quincena y pasará a difundir las cifras de manera mensual, con el objetivo de contar con indicadores más consolidados sobre el comportamiento de la temporada.
Los prestadores turísticos ya venían haciendo un llamado de atención de la crisis y la baja en la demanda y hasta solicitaron un programa que impulse el turismo, como en su momento fue PreViaje.
"Son distintos nichos, pero claramente hay un sector más popular que no cuenta con recursos para hacer frente a una inversión de este tipo, como son las vacaciones".
El impacto de la caída del turismo en Chile
Una situación similar a la de los operadores turísticos de Mendoza es la que experimentan los chilenos y más después de los hechos de inseguridad, como robos a autos o estafas en el alojamiento.
Así lo reconoció, Víctor Méndez Marusic, gerente del Hotel Bosque en Reñaca: "Hay una disminución respecto a otros años y hay disponibilidad de camas y de alojamientos en Reñaca todavía, por lo tanto, no debía haber problema que vengan tranquilamente a disfrutar de las playas de Reñaca, enfatizó.