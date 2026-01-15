La ocupación hotelera ronda el 50% en Mendoza y la temporada se mantiene moderada

Turismo en Mendoza.jpg Las familias de clase media a trabajadora tienen dificultades para tomarse vacaciones y viajar dentro del país, como es Mendoza.

Mendoza, un destino con menos turistas en 2026

En ese sentido, Beccaceci advirtió que, en contraste, los viajes al exterior continúan con muy buenas ventas, lo que evidencia un cambio en los hábitos de consumo turístico y una mayor presión sobre el turismo interno.

Por otro lado, desde el sector confirmaron que el Observatorio Turístico de Mendoza dejará de publicar datos de ocupación por quincena y pasará a difundir las cifras de manera mensual, con el objetivo de contar con indicadores más consolidados sobre el comportamiento de la temporada.

Los prestadores turísticos ya venían haciendo un llamado de atención de la crisis y la baja en la demanda y hasta solicitaron un programa que impulse el turismo, como en su momento fue PreViaje.

"Son distintos nichos, pero claramente hay un sector más popular que no cuenta con recursos para hacer frente a una inversión de este tipo, como son las vacaciones".

El impacto de la caída del turismo en Chile

Una situación similar a la de los operadores turísticos de Mendoza es la que experimentan los chilenos y más después de los hechos de inseguridad, como robos a autos o estafas en el alojamiento.

Así lo reconoció, Víctor Méndez Marusic, gerente del Hotel Bosque en Reñaca: "Hay una disminución respecto a otros años y hay disponibilidad de camas y de alojamientos en Reñaca todavía, por lo tanto, no debía haber problema que vengan tranquilamente a disfrutar de las playas de Reñaca, enfatizó.