Taylor Swift conmocionó a sus fanáticos en la madrugada del martes 12 de agosto anunciando el lanzamiento de su duodécimo y nuevo disco. El suceso ha dado que hablar en el mundo, debido al impacto comercial y cultural de cada uno de sus proyectos en la música. A continuación, te contamos todos los detalles.
Conmoción en la música: Taylor Swift anunció el lanzamiento de su nuevo disco
