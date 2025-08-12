La intérprete hizo el anuncio a través de su sitio web oficial, y en el marco de la participación del podcast "New Heights", de Travis Kelce, su pareja actual y jugador en los Kansas City Chiefs, y Jason Kelce, su cuñado y exjugador profesional de fútbol americano. El nuevo disco se titula “The Life of a Showgirl” que se traduce al español como "La vida de una corista".

Por el momento los productos disponibles para comprar son el disco en vinilo por USD$ 29,99, la versión en cassette por USD$19,99 y el álbum en CD con un póster a USD$12,99. Aún no se conoce la fecha de lanzamiento del disco, pero el sitio web indica que las ediciones en vinilo se enviarían antes del 13 de octubre.