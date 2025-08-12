Taylor Swift sorprendió con el lanzamiento de un nuevo disco. Imagen: Instagram

Taylor Swift sorprendió con el lanzamiento de un nuevo disco. Imagen: Instagram

Taylor Swift conmocionó a sus fanáticos en la madrugada del martes 12 de agosto anunciando el lanzamiento de su duodécimo y nuevo disco. El suceso ha dado que hablar en el mundo, debido al impacto comercial y cultural de cada uno de sus proyectos en la música. A continuación, te contamos todos los detalles.

La intérprete hizo el anuncio a través de su sitio web oficial, y en el marco de la participación del podcast "New Heights", de Travis Kelce, su pareja actual y jugador en los Kansas City Chiefs, y Jason Kelce, su cuñado y exjugador profesional de fútbol americano. El nuevo disco se titula “The Life of a Showgirl” que se traduce al español como "La vida de una corista".

Por el momento los productos disponibles para comprar son el disco en vinilo por USD$ 29,99, la versión en cassette por USD$19,99 y el álbum en CD con un póster a USD$12,99. Aún no se conoce la fecha de lanzamiento del disco, pero el sitio web indica que las ediciones en vinilo se enviarían antes del 13 de octubre.

Taylor Swift lanzó la preventa de “The Life of a Showgirl”. Imagen: store.taylorswift.com

Qué se sabe sobre el nuevo disco de Taylor Swift

Según reportó Billboard, Swift presentó el título y la existencia del nuevo álbum en un video compartido tras el final de una cuenta regresiva en su página oficial. Además, durante el programa la cantante mostró una copia física del disco, cubierta por un arte borroso, y confirmó su próxima aparición en el capítulo del podcast que se transmitirá el 13 de agosto.

El video fue compartido por las cuentas de Instagram de Switay y el podcast "New Heights". En el clip la cantante dice: "Quería mostrarles algo", antes de presentar una copia borrosa de su nuevo disco. "Este es mi nuevo álbum, The Life of a Showgirl ". Se espera que la portada completa del álbum llegue durante el podcast New Heights el miércoles.

