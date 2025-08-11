china suarez haterss La China Suárez volvió a explotar contra los haters y hay video.

“Ellos dirían que me esforcé, me puse a trabajar. No me juzgarían ni se preguntarían cuánto de esto merezco. Lo que llevaba puesto, si era grosero. Podría ser separado de mis buenas ideas y actos de poder”, sigue el hit que eligieron para el posteo.

La primera noche de la China Suárez sin sus hijos en Turquía: "Prendemos ..."

Rufina, Amancio y Vicuña viajaron al país sin la compañía de la China Suárez que se quedó junto a Mauro Icardi en Turquía. Desde allí, mostró cómo fue su primera noche solos.

Feliz con su presente, la China Suárez fotografió a Mauro Icardi disfrutando de la piscina de su mansión bajo la luz de la luna llena y habló de lo sucedido en las últimas horas.

china suarez noche apasionada turquia

“Van llegando los muebles que elegimos, recorremos buscando lo que necesitamos, prendemos velitas, nos abrazamos y agradecemos. Te amo", escribió la China en su posteo.

La última foto de la China Suárez con sus tres hijos en Estambul

Luego de la confirmación de que su hija Rufina Cabré se instalará definitivamente en Estambul, la China Suárez compartió la última foto de sus tres hijos juntos.

Según trascendió, Benjamín Vicuña no autorizó la mudanza de Amancio y Magnolia a Turquía por lo que regresarán a Argentina sin su madre. Horas antes de su partida, la China Suárez fotografió a sus tres herederos.

china suarez despedida hijos turquia

En cuanto a Rufina Cabré, vivirá con la China en Estambul donde asistirá a una prestigiosa escuela cosmopolita, con una educación integral luego de haber sido autorizada por Nicolás Cabré.