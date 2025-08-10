La explosiva foto de la China Suárez y Mauro Icardi sin sus hijos en Turquía: "Prendemos ..."

china suarez noche apasionada turquia La primera noche de la China Suárez sin sus hijos en Turquía: "Prendemos ...".

“Van llegando los muebles que elegimos, recorremos buscando lo que necesitamos, prendemos velitas, nos abrazamos y agradecemos. Te amo", escribió la China en su posteo.

La última foto de la China Suárez con sus tres hijos en Estambul

Luego de la confirmación de que su hija Rufina Cabré se instalará definitivamente en Estambul, la China Suárez compartió la última foto de sus tres hijos juntos.

Según trascendió, Benjamín Vicuña no autorizó la mudanza de Amancio y Magnolia a Turquía por lo que regresarán a Argentina sin su madre. Horas antes de su partida, la China Suárez fotografió a sus tres herederos.

china suarez despedida hijos turquia

En cuanto a Rufina Cabré, vivirá con la China en Estambul donde asistirá a una prestigiosa escuela cosmopolita, con una educación integral luego de haber sido autorizada por Nicolás Cabré.

La explicación de la China Suárez sobre el video íntimo de Mauro Icardi desnudo

La China rompió el silencio luego de que Natasha Rey, supuesta amante de Mauro Icardi, explotara contra el futbolista y publicara grabaciones e imágenes íntimas que Mauro le habría mandado, donde se lo ve desnudo.

Si bien no habló directamente, la China Suárez se comunicó con Graciela Alfano para darle su versión de los hechos admitiendo que el video es real.

"El video es un video que le mandó Mauro a Wanda en el veinteveintitres" arrancó la Alfano. "El punto es que no se lo mandó a esa señorita pone en otras palabras que no voy a decir porque está enojada y es privado. Es un video que se mandó con su ex mujer, o sea se mandó Wanda y Mauro por cualquier cosa, y Wanda se lo mandó a la señorita para que le crea" agregó Graciela Alfano mientras leía el mensaje que le mandó la China Suárez.