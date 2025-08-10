¡Tremendo! Qué harán la China Suárez y Mauro Icardi para que Rufina regrese a Turquía

china suarez fotos hijas carteras Qué harán la China Suárez y Mauro Icardi para que Rufina vuelva a Turquía.

Además, Karina Iavícoli dio detalles del ofrecimiento que la China Suárez y Mauro Icardi le habrían hecho a Nicolás Cabré para que Rufina vuelva a Turquía. "Existe la posibilidad, de que ella retorne a Turquía junto a su padre, lo cual no está nada mal porque a él le interesa saber dónde va a vivir ella, los lugares donde se va a mover, el colegio. No está mal si Cabré acepta este ofrecimiento”, explicó la periodista.

La última foto de la China Suárez con sus tres hijos en Estambul

Ahora, luego de la confirmación de ue su hija Rufina Cabré se instalará definitivamente en Estambul, la China Suárez compartió la última foto de sus tres hijos juntos.

Según trascendió, Benjamín Vicuña no autorizó la mudanza de Amancio y Magnolia a Turquía por lo que regresarán a Argentina sin su madre. Horas antes de su partida, la China Suárez fotografió a sus tres herederos.

china suarez despedida hijos turquia

En cuanto a Rufina Cabré, vivirá con la China en Estambul donde asistirá a una prestigiosa escuela cosmopolita, con una educación integral luego de haber sido autorizada por Nicolás Cabré.

La foto de Mauro Icardi y la China Suárez que estalló la furia: "Verguenza ajena"

La China Suárez y Mauro Icardi siguen demostrando su amor públicamente luego del escándalo que se generó por la viralización de videos íntimos del futbolista.

Desde su nueva vida en Turquía, la China Suárez y Mauro Icardi no paran de mostrar todos los detalles de su lujoso día a día, subiendo la vara cada vez más.

Ahora, la pareja disfrutó de una tarde de spa y la China Suárez aprovechó la ocasión para fotografiar a Mauro Icardi mientras se afeitaba, capturando el momento íntimo en su cámara.

mauro icardi china suarez foto bata

Fue el mismo Mauro Icardi quien subió las fotos a su cuenta de Instagram. "Mi fotógrafa favorita", escribió Mauro Icardi junto al álbum y las críticas estallaron. "Verguenza ajena", "Tienen delirio místico", "Ella flashea Rincón de luz", "Ridículos", fueron algunos de los comentarios que dejaron los followers.