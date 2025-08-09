El emocionante reencuentro de Benjamín Vicuña con sus hijos sin la China Suárez

benjamin vicuña encuentro hijos aeropuerto El impactante reencuentro de Benjamín Vicuña con sus hijos sin la China Suárez.

En la grabación puede oírse el grito de emoción de Magnolia Vicuña al ver al actor chileno, para luego correr a sus brazos. Además, en el avión viajó Rufina Cabré quien decidió volver a último momento.

La China Suárez explotó contra Benjamín Vicuña: "Me dejaba tirada para irse de joda"

A través de un feroz posteo en su cuenta de Instagram, la China Suárez le respondió como nunca antes tratándolo de mal padre, acusándolo de infiel y hablando de adicciones.

"Quién no habla con la prensa porque “no es mediático” pero se cansa de llamar para que cuenten su versión", arrancó.

"El papá del año que me dejaba tirada cuando me agarré covid con mis hijos, se fue a Chile y apagó el teléfono días para irse de joda. El que me dejaba tirada dando teta cuidándolos siempre mientras él se iba 'de gira'", reveló. "El papá del año, que en 7 años nunca pudo llevarlos de viaje (excepto a Chile) porque 'era mucha plata'. El papá del año, a quien su hija de 2 años le pidió por la noche un vaso de agua pero como él había vuelto de una fiesta no pudo, se dio media vuelta y siguió durmiendo".

CHINA SUAREZ BENJAMIN VICUÑA ADICCIONES

"El padre que pide que le saquen fotos las pocas veces que va a buscarlos al colegio porque hay 'una imagen que sostener'. El que me era infiel con una mujer mientras yo llevaba a su hijo en la panza". "Quien se encargó de destruir poco a poco mi autoestima en momentos difíciles", remarcó Suárez, y agregó: "El papá del año, que cuando le decía llorando que me quería separar, me respondía: 'separate, quién te va a querer con tres hijos'", siguió.