¡Chau Wanda! L-Gante se reconcilió con Tamara Báez

Tras su viaje a Europa con Wanda Nara, L-Gante confirmó su reconciliación con Tamara Báez y explotó todo. Los detalles

Luego de mostrarse de lo más cariñoso con Wanda Nara en el verano europeo, L-Gante volvió al país y confirmó su reconciliación con Tamara Báez.

Fue el mismo L-Gante quien habló en Los Profesionales de Siempre y sin vueltas ni tapujos reveló que volvió con la madre de su hija Jamaica.

En medio de rumores sobre la separación de Tamara Baez de su novio, la pareja decidió darse una nueva oportunidad. "Estoy con Tamara, volví con ella", dijo L-Gante.

L-Gante Wanda Nara y Tamara Báez.jpg
¡Chau Wanda! L-Gante se reconcilió con Tamara Báez.

El cantante incluso fue por más y habló del futuro de su relación. "Me gustaría tener otro hijo con Tamara", confesó además de disparar contra los abogados que se encargaron de su separación.

L-Gante y Wanda Nara revolucionaron Venecia

Mientras Mauro Icardi y la China Suárez no paran de subir stories y videos desde Turquía, Wanda Nara y L-Gante no se quedaron atrás, ahora desde Venecia

Tras su paso por Mallorca y Galicia, Wanda Nara y L-Gante llegaron a las calles de Venecia donde disfrutaron de su historia y gastronomía.

WANDA VENECIA

Además, Wanda Nara volvió a provocar un terremoto con el atuendo que eligió para su cita con L-Gante, jugándosela con un atrevido maxi vestido con escotazo que mostró en detalle desde su instagram.

Wanda Nara con L-Gante, acusada de mugrienta

Se viralizó una imagen de Wanda Nara sacada por los turistas en el aeropuerto de Palmas de Mallorca y estallaron las críticas por su aspecto.

wanda nara lgante aeropuerto pelo sucio

En la foto se ve a Wanda Nara con el pelo despeinado y sucio lo que no pasó desapercibido para los seguidores que la llenaron de comentarios. "Lavate el pelo", "Bañate", "Que sucia", fueron algunos de los mensajes que dejaron.

Wanda Nara destruyó a la China Suárez: "Patética...fondo de olla"

Wanda salió con los tapones de punta luego de que se viralizara el video de Mauro Icardi desnudo y la China Suárez asegurara que fue material que el jugador le envió a Wanda en 2023.

La China Suárez se comunicó con Graciela Alfano y fue la diva quien aseguró que la filtración del material íntimo de Mauro Icardi estuvo planificada por Wanda Nara.

Por este motivo, Wanda Nara no se quedó callada y reposteó un picantísimo tuit de una usuaria que trata a la China y a Graciela de "patéticas" y "fondo de olla".

"La Alfano y la China salieron a decir que Wanda era la culpable. jajajaja, ¡qué fondo de olla estas dos! Tan patéticas. Una queriendo joder a Susana y la otra a Wanda", fue el mensaje replicado por Wanda Nara.

