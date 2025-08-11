L-Gante Wanda Nara y Tamara Báez.jpg ¡Chau Wanda! L-Gante se reconcilió con Tamara Báez.

El cantante incluso fue por más y habló del futuro de su relación. "Me gustaría tener otro hijo con Tamara", confesó además de disparar contra los abogados que se encargaron de su separación.

L-Gante y Wanda Nara revolucionaron Venecia

Mientras Mauro Icardi y la China Suárez no paran de subir stories y videos desde Turquía, Wanda Nara y L-Gante no se quedaron atrás, ahora desde Venecia

Tras su paso por Mallorca y Galicia, Wanda Nara y L-Gante llegaron a las calles de Venecia donde disfrutaron de su historia y gastronomía.

WANDA VENECIA

Además, Wanda Nara volvió a provocar un terremoto con el atuendo que eligió para su cita con L-Gante, jugándosela con un atrevido maxi vestido con escotazo que mostró en detalle desde su instagram.

Wanda Nara con L-Gante, acusada de mugrienta

Se viralizó una imagen de Wanda Nara sacada por los turistas en el aeropuerto de Palmas de Mallorca y estallaron las críticas por su aspecto.

wanda nara lgante aeropuerto pelo sucio

En la foto se ve a Wanda Nara con el pelo despeinado y sucio lo que no pasó desapercibido para los seguidores que la llenaron de comentarios. "Lavate el pelo", "Bañate", "Que sucia", fueron algunos de los mensajes que dejaron.

Wanda Nara destruyó a la China Suárez: "Patética...fondo de olla"

Wanda salió con los tapones de punta luego de que se viralizara el video de Mauro Icardi desnudo y la China Suárez asegurara que fue material que el jugador le envió a Wanda en 2023.

La China Suárez se comunicó con Graciela Alfano y fue la diva quien aseguró que la filtración del material íntimo de Mauro Icardi estuvo planificada por Wanda Nara.

Por este motivo, Wanda Nara no se quedó callada y reposteó un picantísimo tuit de una usuaria que trata a la China y a Graciela de "patéticas" y "fondo de olla".

"La Alfano y la China salieron a decir que Wanda era la culpable. jajajaja, ¡qué fondo de olla estas dos! Tan patéticas. Una queriendo joder a Susana y la otra a Wanda", fue el mensaje replicado por Wanda Nara.