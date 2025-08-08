¡Bombazo! Rufina Cabré se vuelve de Turquía sin la China Suárez

china suarez y sus hijos nombres.jpg Rufina Cabré se vuelve de Turquía sin la China Suárez.

“Los más pequeños se quedan con Benjamín Vicuña y Rufina con Cabré, que volvió porque extrañaba un poco y para aprovechar los días que todavía tiene libre porque recién a principios de septiembre arranca el colegio en Turquía”, agregó sobre la pequeña.

La última foto de la China Suárez con sus tres hijos en Estambul

Ahora, luego de la confirmación de ue su hija Rufina Cabré se instalará definitivamente en Estambul, la China Suárez compartió la última foto de sus tres hijos juntos.

Según trascendió, Benjamín Vicuña no autorizó la mudanza de Amancio y Magnolia a Turquía por lo que regresarán a Argentina sin su madre. Horas antes de su partida, la China Suárez fotografió a sus tres herederos.

china suarez despedida hijos turquia

En cuanto a Rufina Cabré, vivirá con la China en Estambul donde asistirá a una prestigiosa escuela cosmopolita, con una educación integral luego de haber sido autorizada por Nicolás Cabré.

Polémica por la vestimenta de la China Suárez y sus hijos en Estambul: "Ridícula"

La China Suárez salió de paseo con sus hijos y se cruzó con una usuario por los comentarios sobre su atuendo.

Para visitar la Cisterna Basílica, o Yerebatan Sirnici (Palacio Hundido). la China Suárez y sus hijas lucieron el tradicional hiyab cubriendo su cabeza.

china suarez hiyab turquia

"Que ridícula", escribió una usuaria y la China Suárez no se lo dejó pasar. “Marisol, acá para entrar a lugares religiosos obligatoriamente tenés que ponerte el hiyab. No es una moda, es respetar otras culturas y religiones”, respondió contundente.

La explicación de la China Suárez sobre el video íntimo de Mauro Icardi desnudo

La China rompió el silencio luego de que Natasha Rey, supuesta amante de Mauro Icardi, explotara contra el futbolista y publicara grabaciones e imágenes íntimas que Mauro le habría mandado, donde se lo ve desnudo.

Si bien no habló directamente, la China Suárez se comunicó con Graciela Alfano para darle su versión de los hechos admitiendo que el video es real.

"El video es un video que le mandó Mauro a Wanda en el veinteveintitres" arrancó la Alfano. "El punto es que no se lo mandó a esa señorita pone en otras palabras que no voy a decir porque está enojada y es privado. Es un video que se mandó con su ex mujer, o sea se mandó Wanda y Mauro por cualquier cosa, y Wanda se lo mandó a la señorita para que le crea" agregó Graciela Alfano mientras leía el mensaje que le mandó la China Suárez.