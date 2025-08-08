china suarez despedida hijos turquia La última foto de la China Suárez con sus tres hijos en Estambul.

En cuanto a Rufina Cabré, seguirá junto a la China en Estambul donde asistirá a una prestigiosa escuela cosmopolita, con una educación integral luego de haber sido autorizada por Nicolás Cabré.

Polémica por la vestimenta de la China Suárez y sus hijos en Estambul: "Ridícula"

La China Suárez salió de paseo con sus hijos y se cruzó con una usuario por los comentarios sobre su atuendo.

Para visitar la Cisterna Basílica, o Yerebatan Sirnici (Palacio Hundido). la China Suárez y sus hijas lucieron el tradicional hiyab cubriendo su cabeza.

china suarez hiyab turquia

"Que ridícula", escribió una usuaria y la China Suárez no se lo dejó pasar. “Marisol, acá para entrar a lugares religiosos obligatoriamente tenés que ponerte el hiyab. No es una moda, es respetar otras culturas y religiones”, respondió contundente.

La explicación de la China Suárez sobre el video íntimo de Mauro Icardi desnudo

La China rompió el silencio luego de que Natasha Rey, supuesta amante de Mauro Icardi, explotara contra el futbolista y publicara grabaciones e imágenes íntimas que Mauro le habría mandado, donde se lo ve desnudo.

Si bien no habló directamente, la China Suárez se comunicó con Graciela Alfano para darle su versión de los hechos admitiendo que el video es real.

"El video es un video que le mandó Mauro a Wanda en el veinteveintitres" arrancó la Alfano. "El punto es que no se lo mandó a esa señorita pone en otras palabras que no voy a decir porque está enojada y es privado. Es un video que se mandó con su ex mujer, o sea se mandó Wanda y Mauro por cualquier cosa, y Wanda se lo mandó a la señorita para que le crea" agregó Graciela Alfano mientras leía el mensaje que le mandó la China Suárez.