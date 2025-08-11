wanda nara venta mani Qué pasó con la venta de maní tras la publicidad de Wanda Nara: ¿fracasó?.

En su cuenta de Instagram, Wanda Nara reposteó una nota del sitio Infobae con el título "Argentina se posicionó como el mayor exportador del mundo", mostrándose orgullosa de su campaña.

Filtran shockeantes mensajes privados de Mauro Icardi a Wanda Nara

El conflicto judicial entre Mauro Icardi y Wanda Nara no tiene fin y ahora salieron a la luz impactantes mensajes privados entre el futbolista y la mediática.

En medio de las repercusiones por el aviso de Wanda Nara burlándose de Mauro Icardi, se filtró una conversación en la que llamaron la atención las declaraciones del jugador luego de que Wanda se negará a seguir con el en Estambul.

"Cuando se te caiga todo y fracases como mujer, como madre, como todo, ahí vendrás llorando y rogando perdón", arranca Mauro icardi a lo que Wanda Nara pregunta irónica feacaso y él responde: "No te fue tan mal en nueve años".

"Sos lo que sos gracias a mí. Acordate siempre que te puse por delante de mí", agrega Mauro Icardi y cierra sin anestesia, "a una mina que no vale ni dos pesos".

El video que complicaría a Wanda Nara

El video que presentó Mauro Icardi contra Wanda Nara: "Parece drogada"

Días atrás se confirmó que el futbolista presentará una demanda cuestionando el estado cognitivo de Wanda. Según mostraron en el escrito las abogadas de Mauro Icardi advierten que él está preocupado "por el dudoso estado cognitivo en el que se muestra la señora Nara en sus redes", dando a entender que no confía en su capacidad para cuidad a sus hijas, entre otras cosas.

En cuanto a las pruebas que habría llevado Mauro Icardi, en Puro Show revelaron que estaría incluído un video que grabó Wanda Nara con L-Gante durante su viaje por Europa donde se ve al cantante lamiendo el rostro de la rubia.

wanda nara video lgante pruebas icardi

Fernanda Iglesias agregó que “había imágenes en que ella parecía drogada”, y que incluso varios usuarios de las redes sociales habían comentado sobre el estado de Wanda Nara generando gran preocupación a Mauro Icardi.