Mauro Icardi mostró pruebas de tres amantes de Wanda Nara: "Uno jugó en la Selección"

Este romance habría provocado todo un escándalo en el plantel lo que desembocó con la abrupta salida de Mauro Icardi del equipo.

Mauro Icardi le paga a la China Suárez todos los meses

En LAM hablaron del viaje de la China Suárez y Mauro Icardi y, como siempre, Yanina Latorre reveló detalles explosivos sobre la intimidad de la pareja.

Según la panelista, Mauro Icardi le da dinero a la China Suárez todos los meses. "Tengo un datito muy lindo de Icardi. Le está dando a la China para que se maneje unos 15 mil euros por mes. Se los dio para que ella los use en sus gastos", arrancó.

mauro icardi euros china suarez.avif

"Tiene tan mala suerte que la China no podía justificar esa plata. Por eso él llamó a alguien para que abra una cuenta a nombre de la China, y ahí le deposita los 15 mil euros", agregó sobre como salió a la luz la información.

también según informó uno de los panelistas de Canal 9, Icardi involucró al nombre de Federico Fazio como el tercero en discordia durante su matrimonio, que a su vez disputó el Mundial de Rusia 2018.

Aseguran que Wanda Nara se quedó sin trabajo: "No la quieren en la pantalla"

En medio de versiones sobre su separación y crisis con L-Gante, salió a la luz la complicada situación laboral que está atravesando Wanda Nara.

Luego de un exitoso año como conductora estrella de Telefe, Paula Varela reveló que el canal no quiere a Wanda Nara en la pantalla este 2025.

"Me dijeron por dos motivos: uno, tiene que ver con que estaba pensado hacer Bake Off este año con ella y no MasterChef -no estuvo en los planes hacer MasterChef este año porque es un programa muy caro aparte-, pero no se va a hacer", comenzó informando la periodista.

"Se va a hacer Gran Hermano hasta junio, julio, y cuando termine empezará La Voz. Esas son las únicas apuestas de proyectos de este año de Telefe". "O sea que Wanda y su lugar con lo que ella pensaba que era MasterChef, o Bake Off, no hay lugar. Incluso los productores que trabajaban en estos proyectos ya fueron redistribuidos en el canal en otros proyectos", cerró sobre el futuro de Wanda Nara en Telefe.

Filtran detalles del nuevo plan de Wanda Nara contra Mauro Icardi: "Es una locura total"

Se conoció la nueva estrategia legal de Wanda Nara contra Mauro Icardi. “Wanda presentó la demanda de divorcio en Argentina. No viaja a la audiencia en Milán. Queda anulada y con esta jugada se debate la competencia”, arrancó Ángel de Brito explicando los planes de Wanda Nara y su equipo.

“‘Estamos pidiendo la suspensión mediante el abogado italiano, pero después vamos a tratar de que se juegue una cuestión de competencia entre Argentina e Italia para ver quién tiene la razón”, agregó sobre la información que recibió de los abogados.

Como no podía ser de otra manera, Yanina Latorre también dio su información y opinión. "Pidió cambio de jurisdicción del divorcio. Una locura total, ya había aceptado eso. Parece que no quiere viajar porque arrancaría la terapia de su hijo y tiene que estar presentes los padres: ella acá y Maxi López vía Zoom”.