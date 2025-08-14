Video: Taylor Swift anunció la fecha de lanzamiento de su nuevo disco y adelantó la lista de canciones

Embed - New Heights on Instagram: "Get a first look at the cover of Taylor’s new album The Life of a Showgirl Available for pre-order now and releasing everywhere 10/3 NEW EPISODE OUT NOW … And, baby, that’s show business for you " View this post on Instagram A post shared by New Heights (@newheightshow)

"Simplemente viene del momento más contagiosamente alegre, salvaje y dramático en el que me encontraba en mi vida", reveló la cantante a los hermanos Kelce en el podcast.

Además, la estrella del pop confirmó que no habría más canciones en el disco aparte de las 12 anunciadas, haciendo referencia a su sorpresivo lanzamiento de un álbum doble, "The Tortured Poets Department". "Este es el disco que llevaba mucho tiempo queriendo hacer", dijo Swift.

Taylor Swift posa en su nuevo disco La cantante compartió los adelantos de su disco en su cuenta de Instagram oficial @taylorswift

Lista de canciones de "The Life of a Showgirl"

La intérprete también publicó la lista de canciones, que incluye una colaboración con Sabrina Carpenter para cerrar el disco:

"The Fate of Ophelia"

"Elizabeth Taylor"

"Opalite"

"Father Figure"

"Eldest Daughter"

"Ruin The Friendship"

"Actually Romantic"

"Wi$h List"

"Wood"

"CANCELLED!"

"Honey"

"The Life of a Showgirl" (con Sabrina Carpenter)

El álbum reúne a Swift con dos legendarios productores y escritores de música, Max Martin y Shellback. Ellos colaboraron en algunos de sus éxitos más grandes como "Blank Space", "22", "Shake It Off" y "I Knew You Were Trouble". Según comentó la cantante, fue una experiencia gratificante trabajar con ambos profesionales.

nuevo disco de Taylor Swift El nuevo disco de Swift incluye 12 canciones. Imagen: Instagram

El nuevo álbum de Taylor sale a la venta el 3 de octubre de 2025. Por el momento, está disponible la preventa en su página web oficial, donde se puede obtener el disco en vinilo por USD$ 29,99, la versión en cassette por USD$19,99 y el álbum en CD con un póster a USD$12,99.