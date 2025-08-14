Este sábado 16 de agosto Sergio "Tano" Robles y Los Cumpas llevan su alegría a Maipú con la obra "Salpicón con sopaipillas". La cita es a las 21.30 y en el Cine Teatro Imperial (Pablo Pescara 323). Las entradas tienen un valor de $12.000 y se consiguen en EntradaWeb o en boletería del teatro. Una cita imperdible con el humor y nuestras costumbres.
Los Cumpas y el "Tano" Robles en Maipú
Al Cine Teatro Imperial llega la obra "Salpicón con sopaipillas", un show de humor con historias y música centrada en costumbres bien mendocinas