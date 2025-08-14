Los Cumpas y el "Tano" Robles en Maipú

Salpicón con sopaipilla es un espectáculo que este singular trío desarrolla ante un público que se divierte, participa y termina de pie aplaudiendo. Ideal para disfrutar con amigos y en familia.

Sobre la obra

"Salpicón con sopaipillas" debutó en 2024 a sala llena y viene de presentarse en el Teatro Independencia, entre otros escenarios de la provincia.

El propio Tano Robles ha explicado a UNO que "el espectáculo surge porque yo hago un pase -en Radio Nihuil- con Javier Delamaggiore entre "Hora Libre" y "Ovación", donde cuento cosas que me han pasado en la vida, con un toque de humor que yo no conocía que podía llegar a explotar y que surge de mis raíces familiares. Era muy común después del almuerzo reunirme con mis tíos, que se ponían a contar historias y a mí me encantaban".

El pase de Radio Nihuil fue escuchado por Los Cumpas y el natural paso siguiente fue reunirse para armar este show que cada vez más mendocinos eligen a lo largo y ancho de la provincia.