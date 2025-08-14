Inicio Espectáculos Los Cumpas
Este sábado

Los Cumpas y el "Tano" Robles en Maipú

Al Cine Teatro Imperial llega la obra "Salpicón con sopaipillas", un show de humor con historias y música centrada en costumbres bien mendocinas

Sergio Robles se une a Los Cumpas en el espectáculo "Salpicón con sopaipillas", para despuntar el vicio del teatro que hay en el periodista y conductor televisivo.

Foto: Gentileza Daniel Aye

Este sábado 16 de agosto Sergio "Tano" Robles y Los Cumpas llevan su alegría a Maipú con la obra "Salpicón con sopaipillas". La cita es a las 21.30 y en el Cine Teatro Imperial (Pablo Pescara 323). Las entradas tienen un valor de $12.000 y se consiguen en EntradaWeb o en boletería del teatro. Una cita imperdible con el humor y nuestras costumbres.

Con un fondo bien criollo sobre el escenario, 3 personajes enamorados de nuestras costumbres y nuestro folklore, que conocen las historias de los pueblos, se reúnen para contar con humor todo eso que identifica a los mendocinos.

Los Cumpas (los hermanos Henríquez, Franklin y Oscar) junto a Sergio "Tano" Robles.

Sergio "Tano" Robles y el queridísimo dúo de humor Los Cumpas juntan relatos y, en un impensado alarde… ¡también cantan!. Como si fuera poco, cuentan, describen y comparten para recordar y regalarle una enorme sonrisa a la memoria.

Salpicón con sopaipilla es un espectáculo que este singular trío desarrolla ante un público que se divierte, participa y termina de pie aplaudiendo. Ideal para disfrutar con amigos y en familia.

Sobre la obra

"Salpicón con sopaipillas" debutó en 2024 a sala llena y viene de presentarse en el Teatro Independencia, entre otros escenarios de la provincia.

El propio Tano Robles ha explicado a UNO que "el espectáculo surge porque yo hago un pase -en Radio Nihuil- con Javier Delamaggiore entre "Hora Libre" y "Ovación", donde cuento cosas que me han pasado en la vida, con un toque de humor que yo no conocía que podía llegar a explotar y que surge de mis raíces familiares. Era muy común después del almuerzo reunirme con mis tíos, que se ponían a contar historias y a mí me encantaban".

El pase de Radio Nihuil fue escuchado por Los Cumpas y el natural paso siguiente fue reunirse para armar este show que cada vez más mendocinos eligen a lo largo y ancho de la provincia.

