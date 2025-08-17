Richie Hawtin regresa a Mendoza: una noche de techno inmersivo de clase mundial

El legado de un pionero del techno

Con más de tres décadas de trayectoria, Hawtin no es solo un DJ y productor, sino un verdadero innovador en la tecnología musical. Nacido en Inglaterra y criado en Detroit, cuna del techno, su interés por unir arte y tecnología fue inculcado por su padre, un ingeniero en robótica. Esta influencia lo llevó a colaborar en el diseño de hardware musical de alta gama, como el mixer analógico MODEL1, de su propia marca PLAYdifferently.

Embed - Richie Hawtin | Boiler Room: Buenos Aires

A lo largo de su carrera, Hawtin ha adoptado distintas identidades artísticas, como Plastikman y F.U.S.E., y ha fundado sellos discográficos clave para el minimal techno, como Plus 8 y Minus. Su trabajo en tiempo real con controladores, samplers y efectos demuestra su habilidad para construir nuevas composiciones sonoras en vivo, llenas de emoción y textura.

Talento nacional en la misma noche

La noche de techno no estará completa sin la presencia de dos figuras destacadas de la escena argentina.

La DJ y productora Pampa, oriunda de General Pico, será la encargada de abrir el evento. Reconocida por su técnica precisa y su capacidad para navegar por diferentes estilos de techno, Pampa ha llevado su propuesta oscura y enérgica a clubes de Europa y Latinoamérica, además de presentarse en el renombrado canal de streaming Hör Berlin.

También se sumará Uma Scheffer, una referente del techno patagónico que ha conquistado la escena nacional e internacional. Su estilo hipnótico y envolvente ha hecho vibrar a audiencias en todo el país, incluyendo el reconocido Boiler Room x Heiss en Buenos Aires, y en ciudades como Ámsterdam y Barcelona.

Para quienes busquen una experiencia exclusiva, se encuentran disponibles mesas VIP para hasta 10 personas, que ofrecen comodidad, vista privilegiada y servicios adicionales para disfrutar del evento al máximo.