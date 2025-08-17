Inicio Espectáculos Arena Maipú
Richie Hawtin regresa a Mendoza: una noche de techno inmersivo de clase mundial

A ocho años de su última visita, el ícono del techno minimalista vuelve a la provincia para un show que fusiona música, tecnología y arte visual en una experiencia única

Por UNO
Richie Hawtin se presenta en el Arena Maipú. Quedan pocas entradas.

El viernes 22 de agosto regresa a Mendoza Richie Hawtin, DJ referente del techno minimalista, acompañado por Pampa y Uma Scheffer, dos figuras clave de la escena nacional. El show será a las 22 en el Arena Maipú Stadium (Maza y Emilio Civit). Las entradas están disponibles en la plataforma wearebombo.com, donde se pueden adquirir los últimos tickets.

La organización ha confirmado que quedan pocas ubicaciones, por lo que se recomienda comprarlas con anticipación.

Richie Hawtin viene a Mendoza este viernes.

Un show que va más allá de la música

Esta presentación, de la mano de Koi Producciones, promete ser una experiencia sensorial de primer nivel. Con un cupo limitado a solo 3.000 asistentes, la noche está pensada para que sonido, imágenes y tecnología se unan en una propuesta artística de vanguardia. Richie Hawtin, conocido por su enfoque innovador y su constante búsqueda de la experimentación, brindará un show que trasciende la simple performance de DJ para convertirse en una verdadera obra de arte inmersiva.

El legado de un pionero del techno

Con más de tres décadas de trayectoria, Hawtin no es solo un DJ y productor, sino un verdadero innovador en la tecnología musical. Nacido en Inglaterra y criado en Detroit, cuna del techno, su interés por unir arte y tecnología fue inculcado por su padre, un ingeniero en robótica. Esta influencia lo llevó a colaborar en el diseño de hardware musical de alta gama, como el mixer analógico MODEL1, de su propia marca PLAYdifferently.

Embed - Richie Hawtin | Boiler Room: Buenos Aires

A lo largo de su carrera, Hawtin ha adoptado distintas identidades artísticas, como Plastikman y F.U.S.E., y ha fundado sellos discográficos clave para el minimal techno, como Plus 8 y Minus. Su trabajo en tiempo real con controladores, samplers y efectos demuestra su habilidad para construir nuevas composiciones sonoras en vivo, llenas de emoción y textura.

Talento nacional en la misma noche

La noche de techno no estará completa sin la presencia de dos figuras destacadas de la escena argentina.

La DJ y productora Pampa, oriunda de General Pico, será la encargada de abrir el evento. Reconocida por su técnica precisa y su capacidad para navegar por diferentes estilos de techno, Pampa ha llevado su propuesta oscura y enérgica a clubes de Europa y Latinoamérica, además de presentarse en el renombrado canal de streaming Hör Berlin.

También se sumará Uma Scheffer, una referente del techno patagónico que ha conquistado la escena nacional e internacional. Su estilo hipnótico y envolvente ha hecho vibrar a audiencias en todo el país, incluyendo el reconocido Boiler Room x Heiss en Buenos Aires, y en ciudades como Ámsterdam y Barcelona.

Para quienes busquen una experiencia exclusiva, se encuentran disponibles mesas VIP para hasta 10 personas, que ofrecen comodidad, vista privilegiada y servicios adicionales para disfrutar del evento al máximo.

