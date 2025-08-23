Gabriel Canci estrenó con glamour y a sala llena el musical de tango que protagoniza

Gran Hotel Tango, musical con Gabriel Canci y Jonathan Acosta Jonathan Acosta, en su papel de Pedro, lleva la comicidad de este musical, a la par de Gabriel Canci en su rol de Cosme. Foto: Axel Lloret /Diario UNO

Es que Gabriel Canci inició su carrera artística a temprana edad, participando en programas de televisión como “Grandes valores del tango”. Así que cuando Fabio Mercado y Claudia Contreras le propusieron volver a la actuación y el canto, y más aún con un musical tanguero, no dudó en aceptar el desafío.

Y arriba del escenario se nota su talento para marcar los tempos y llevar la dinámica de la obra. “Gran Hotel Tango” es una experiencia que apunta a las emociones con la guía de Canci que este viernes se llevó todos los aplausos.

Gabriel Canci acerca el tango a las nuevas generaciones

Sin embargo, no es el único que se luce en esta historia arrabalera donde él interpreta a Cosme, el perfeccionista gerente del hotel que alza su voz para cantar como los dioses piezas clásicas del tango como “El Firulete”, "A mi manera" y hasta el bolero "De quererte así".

Paya Martín sabe llevar a la perfección su protagónico como Madame Laclos, una artista de Villa Crespo que se va a Europa en busca de la fama, se convierte en una celebridad actuando en el Moulin Rouge parisino y vuelve a este elegante hotel porteño para reencontrarse con su verdadera identidad.

La trama de este musical, cargada de encuentros, amores imposibles, nostalgia y esperanza, retrata la vida de emigrantes, artistas y familias que buscan reinventarse en una Buenos Aires que vibra al ritmo del tango.

Gran Hotel Tango, musical con Gabriel Canci y Paya Martin Gabriel Canci como gerente del hotel y Paya Martín como Madame Laclos protagonizan este musical de tango. Foto: Axel Lloret /Diario UNO

Jonathan Acosta -la revelación de la obra-, Melanie Petitfour y los propios Fabio Mercado y Claudia Contreras se destacan en un elenco de 20 actores, cantantes y los bailarines de la Compañía de Tango Arte y Movimiento (AM) que completan esta producción de alto impacto visual y escénico.

Gran Hotel Tango, musical con Gabriel Canci y Paya Martin Cantando, actuando y bailando, Paya Martín deslumbró a los espectadores en el Teatro Independencia. Foto: Axel Lloret /Diario UNO

El resplandor del tango se vivió en el Teatro Independencia

Para confirmar que el tango no ha muerto, los arreglos musicales sirven de puente entre el siglo pasado y el presente, gracias al talento del maestro Víctor Silione. El jazz y el bolero también transitan los sonidos de este espectáculo que -al ritmo de la nostalgia de un bandoneón- honra la época dorada del género más argento de todos los tiempos.

Con libro y dirección de Germán Luque, idea original y coreografías de Claudia Contreras y Fabio Mercado, y el sello de producción de Gabriel Canci, “Gran Hotel Tango” se propone como un viaje emocional donde se entrelazan recuerdos, humor, coraje y el sentir más profundo de la identidad argentina.

La escenografía, el sofisticado vestuario de Juan Matías Figueroa y la iluminación fueron diseñados para sumergir a los espectadores en una atmósfera pasional que llenó de magia el Teatro Independencia. La puesta incluye una pantalla grande que hace de soporte visual en cada escena para completar la experiencia.

Gran Hotel Tango, musical con Gabriel Canci La Compañía de Tango Arte y Movimiento, dirigida por Fabio Mercado y Claudia Contreras, brilló en el Teatro Independencia. Foto: Axel Lloret /Diario UNO

El viernes en el Teatro Independencia fue el estreno nacional de “Gran Hotel Tango”, musical producido en Mendoza que pronto comenzará a recorrer todo el país, pisará Buenos Aires -cuna de su inspiración- y hasta busca concretar una gira internacional.

Antes, los primeros días de octubre el musical ofrecerá una nueva función en el Teatro Mendoza.

Gran Hotel Tango, musical con Gabriel Canci La historia del musical transcurre en un hotel porteño de los años '30 donde se respiraba tango. Foto: Axel Lloret /Diario UNO

Los sociales del musical de Gabriel Canci

Aquí compartimos algunas fotos sociales de una velada inolvidable que nadie quiso perderse.

