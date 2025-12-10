La más festiva del mundo: la casa que reúne más de 600 árboles de Navidad.

Los dueños de casa aseguran que cada espacio recibe su propio estilo de decoración, con una mezcla de luces, bolas y figuras que personalizan cada árbol navideño. La imagen de cientos de pinos apilados en filas genera sorpresa entre quienes se sorprender al advertir tan maravilloso espectáculo.

La puesta en escena en esta casa de Alemania se convirtió en una tradición familiar, ya que cada año sus integrantes revisan y amplían la colección de árboles navideños para batir su propio récord. La continuidad del proyecto transformó la celebración privada en un evento interno del hogar, con roles asignados para montaje, iluminación y mantenimiento de los ejemplares hasta días posteriores de la temporada navideña.

Según contaron, la decoración comienza en junio para distribuir tareas y evitar contratiempos. Ese calendario permite reparar adornos, ordenar las ramas y planificar la ubicación de cada ejemplar en un ambiente sin apuro. El objetivo de la familia es lograr de manera conjunta una ambientación homogénea y coordinada que haga posible convivir con cientos de árboles dentro de una vivienda habitada.

Con 621 árboles dispuestos en la residencia, la pareja familiar ha logrado firmar un nuevo récord mundial que refuerza la imagen de su vivienda como la casa de Navidad por excelencia. La cifra representa la culminación de seis años de empeño que fueron ampliando la colección y los recursos dedicados al proyecto hasta convertirlo en su sello que los identifica.

Hasta ahora, la costumbre de superar sus propios registros se mantiene y la casa seguirá siendo centro de atención en su entorno en Alemania. La iniciativa combina espíritu navideño, labor artesanal y paciencia, y demuestra con claridad cómo una tradición doméstica puede transformarse en una maravillosa muestra que atrae miradas por lo inusual de su dedicación.