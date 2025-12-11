Cómo ahuyentar a las cucarachas de casa usando un poco de ruda: repelente casero efectiva

Por supuesto, también sirve colocar una maceta de ruda fresca en la entrada de tu casa o de la cocina, que suele ser el lugar favorito de las cucarachas.

Cabe destacar que ningún repelente es suficiente si no mantienes la limpieza, evitas restos de comida y no solucionas la humedad de tu casa.

cocina, cucarachas Las cucarachas comienzan a hacerse presente en casa.

En el caso de que elijas las bolsitas de ruda, será mejor que las renueves cada poco tiempo para que no pierdan su aroma y mantengas su efectividad. ¿Conocías este repelente casero?

Cómo preparar la infusión con ruda para eliminar las cucarachas de casa

Ingredientes: Necesitarás 200 gramos de hojas de ruda fresca (puedes añadir también salvia para potenciar el efecto) y 1 litro de agua.

Necesitarás 200 gramos de hojas de ruda fresca (puedes añadir también salvia para potenciar el efecto) y 1 litro de agua. Hervir el agua: Calienta el litro de agua hasta que esté casi hirviendo.

Calienta el litro de agua hasta que esté casi hirviendo. Añadir la ruda: Incorpora las hojas de ruda al agua caliente.

Incorpora las hojas de ruda al agua caliente. Infusionar: Tapa el recipiente y deja reposar la mezcla durante al menos 10 minutos para que libere sus compuestos.

Tapa el recipiente y deja reposar la mezcla durante al menos 10 minutos para que libere sus compuestos. Enfriar y colar: Deja que la infusión se enfríe completamente. Una vez fría, cuélala para separar las hojas del líquido.

Una vez que tengas el líquido, será mejor que lo rocíes en aquellas áreas donde has avistado cucarachas en el último tiempo. Si esto no funciona, será mejor que te contactes con un especialista en plagas.