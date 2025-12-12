Cuál es el amuleto que te dará suerte hoy en el dinero, la salud y el amor

Por qué la moneda dorada es el amuleto de la suerte para hoy

El dorado no es un color casual, pues simboliza abundancia, energía solar, éxito, brillo personal y expansión. En el plano energético, una moneda dorada actúa como un “imán vibracional”, potenciando el flujo económico, las ideas claras y rápidas para resolver problemas, el crecimiento laboral o profesional, decisiones certeras y claridad después de períodos de bloqueo.

amuleto de la suerte (4) La moneda es el amuleto de la suerte para este viernes.

La energía del 12 potencia estas cualidades porque es un número asociado con orden, proyectos que se encaminan, renovación y apertura de oportunidades. En este sentido, sus poderes son mágicos, ya que: