Cuáles son los números de la suerte del viernes 12 de diciembre, según las predicciones de la numerología

El último día de la semana es la oportunidad propicia para renovarnos energéticamente. Una buena forma de hacerlo es prestando atención a los números de la suerte que la numerología asigna a cada uno de los signos del zodíaco que integran el horóscopo. A continuación, las predicciones para este 12 de diciembre.
El viernes es el momento perfecto para deshacernos de la mochila energética que llevamos en nuestra espalda desde el primer día de la semana. Ya sean responsabilidades laborales, académicas o afectivas, el cansancio comienza a sentirse y debemos prepararnos para recibir el fin de semana renovados, sin cargas y con buenas vibras. De esta forma, atraeremos energías positivas a nuestra vida.
Por esta razón, la numerología nos brinda los números de la suerte, un conjunto de cifras que, si las llevamos presentes durante este día, nos permitirán renovar las vibras que nos rodean para atraer fortuna, prosperidad y abundancia, entre otras energías.
Conocé los números de la suerte del 12 de diciembre de 2025
- Aries: 1, 15, 20, 31, 38, 50
- Tauro: 7, 13, 22, 36, 46, 52
- Géminis: 2, 16, 25, 30, 45, 48
- Cáncer: 3, 17, 26, 33, 41, 50
- Leo: 9, 14, 28, 38, 44, 46
- Virgo: 4, 11, 23, 37, 48, 55
- Libra: 5, 18, 24, 39, 43, 54
- Escorpio: 8, 19, 27, 34, 42, 53
- Sagitario: 10, 20, 32, 47, 57, 59
- Capricornio: 1, 10, 24, 34, 45, 55
- Acuario: 6, 12, 21, 35, 49, 60
- Piscis: 7, 19, 29, 36, 42, 48
¿Cómo utilizar los números de la suerte?
Una vez que identificaste tus números de la suerte, será momento de ponerlos en práctica lo antes posible. Una buena alternativa pasará por escribir en una de las macetas de tus plantas (si es el árbol de jade mejor) cualquiera de las seis cifras de la fortuna.
Frase motivacional del día
La constancia vence al talento cuando el talento no se esfuerza.