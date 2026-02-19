Más de 3.000 personas participaron en las escuelas de verano de la Ciudad de Mendoza

escuela de verano ciudad de mendoza1 Las escuelas de verano citadinas funcionaron por casi 2 meses. Foto: Municipalidad de la Ciudad de Mendoza

Cierre en el Gimnasio Número Uno

Tras los cierres que hubo en los distintos espacios a lo largo de dos semanas, se realizó un festejo final con todos en el Gimnasio N° 1 para celebrar lo transitado en esta temporada estival 2025-2026.

Fueron niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad los que participaron de los distintos programas impulsados por el municipio en gimnasios municipales y espacios conveniados.

Durante la temporada, un total de 3.165 personas formaron parte de las distintas propuestas, distribuidas en programas diseñados para diferentes edades y necesidades:

Escuelas de Verano: 2.000 niñas y niños de entre 4 y 12 años participaron en los gimnasios municipales Nº 1, 2, 3, 4 y 5, además de Corfam y Club Cano.

2.000 niñas y niños de entre 4 y 12 años participaron en los gimnasios municipales Nº 1, 2, 3, 4 y 5, además de Corfam y Club Cano. Escuelas de Natación: desarrolladas en los gimnasios Nº 2, 4 y 5, sumadas a las actividades anuales de los gimnasios Nº 1 y 3, con un total de 750 personas inscriptas.

desarrolladas en los gimnasios Nº 2, 4 y 5, sumadas a las actividades anuales de los gimnasios Nº 1 y 3, con un total de 750 personas inscriptas. Escuelas de Verano para Personas con Discapacidad: 75 participantes asistieron al programa realizado los lunes, miércoles y viernes por la tarde en el Gimnasio Municipal Nº 2.

75 participantes asistieron al programa realizado los lunes, miércoles y viernes por la tarde en el Gimnasio Municipal Nº 2. Escuelas de Adolescentes: 120 jóvenes participaron de las actividades desarrolladas en el CIC Nº 2 y el Gimnasio Municipal Nº 4.

120 jóvenes participaron de las actividades desarrolladas en el CIC Nº 2 y el Gimnasio Municipal Nº 4. Mi Verano Mi Club: la propuesta se llevó a cabo en los gimnasios Nº 4 y 5, con 220 participantes.

escuela de verano ciudad de mendoza2 Despedida de las escuelas de verano de la Ciudad de Mendoza. Foto: Municipalidad de la Ciudad de Mendoza

El equipo

El desarrollo de las actividades fue posible gracias al trabajo de un plantel integrado por 240 personas a cargo de la Dirección de Deportes y Recreación. El equipo estuvo conformado por 120 profesores de Educación Física, 100 estudiantes y 20 guardavidas profesionales con título habilitante.

Previo al inicio de la temporada, el municipio llevó adelante jornadas de capacitación en el Gimnasio Municipal Nº 3 destinadas a guardavidas, coordinadores de pileta, profesores y estudiantes. Los contenidos incluyeron RCP y uso de DEA, primeros auxilios, protocolos ante accidentes y contingencias, seguridad en natatorios, asesoramiento legal, género y discapacidad.