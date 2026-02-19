Las escuelas de verano de la Ciudad de Mendoza contaron en esta temporada con más de 3.100 personas fcomo participantes.
Más de 3.000 personas participaron en las escuelas de verano de la Ciudad de Mendoza
Las escuelas de verano de la Ciudad de Mendoza cerraron sus actividades luego de 2 meses
Las actividades recreativas de la temporada estival se desarrollaron entre el 15 de diciembre y el 13 de febrero.
Pasaron niños, adolescentes y personas con discapacidad. Fueron en gimnasios municipales y espacios conveniados. Hubo propuestas inclusivas y didácticas acompañadas por equipos de profesionales.
Cierre en el Gimnasio Número Uno
Tras los cierres que hubo en los distintos espacios a lo largo de dos semanas, se realizó un festejo final con todos en el Gimnasio N° 1 para celebrar lo transitado en esta temporada estival 2025-2026.
Durante la temporada, un total de 3.165 personas formaron parte de las distintas propuestas, distribuidas en programas diseñados para diferentes edades y necesidades:
- Escuelas de Verano: 2.000 niñas y niños de entre 4 y 12 años participaron en los gimnasios municipales Nº 1, 2, 3, 4 y 5, además de Corfam y Club Cano.
- Escuelas de Natación: desarrolladas en los gimnasios Nº 2, 4 y 5, sumadas a las actividades anuales de los gimnasios Nº 1 y 3, con un total de 750 personas inscriptas.
- Escuelas de Verano para Personas con Discapacidad: 75 participantes asistieron al programa realizado los lunes, miércoles y viernes por la tarde en el Gimnasio Municipal Nº 2.
- Escuelas de Adolescentes: 120 jóvenes participaron de las actividades desarrolladas en el CIC Nº 2 y el Gimnasio Municipal Nº 4.
- Mi Verano Mi Club: la propuesta se llevó a cabo en los gimnasios Nº 4 y 5, con 220 participantes.
El equipo
El desarrollo de las actividades fue posible gracias al trabajo de un plantel integrado por 240 personas a cargo de la Dirección de Deportes y Recreación. El equipo estuvo conformado por 120 profesores de Educación Física, 100 estudiantes y 20 guardavidas profesionales con título habilitante.
Previo al inicio de la temporada, el municipio llevó adelante jornadas de capacitación en el Gimnasio Municipal Nº 3 destinadas a guardavidas, coordinadores de pileta, profesores y estudiantes. Los contenidos incluyeron RCP y uso de DEA, primeros auxilios, protocolos ante accidentes y contingencias, seguridad en natatorios, asesoramiento legal, género y discapacidad.