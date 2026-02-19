El nombre de origen persa que es tendencia en Argentina por su potente significado

A partir de la modificación del Código Civil en 2015, el abanico de nombres en Argentina se expandió por completo. Ya no existen las viejas restricciones que obligaban a traducir nombres extranjeros; hoy, la libertad de elección permite que tesoros lingüísticos de otras culturas lleguen a los registros civiles locales. En este contexto, Arash se ha posicionado como el gran protagonista de este verano.
Significado y personalidad de Arash
Actualmente Arash no solo se asocia con la figura del "guerrero noble", sino que también se le atribuyen significados como:
- Brillante y radiante.
- Veraz y decidido.
- Protector e íntegro.
Es un nombre corto, de fácil pronunciación y con una carga emocional que transmite fortaleza, lo que explica su reciente popularidad en el país.
El origen de un mito: ¿Quién fue Arash?
Aunque para el oído hispanohablante su terminación podría sonar femenina, Arash es un nombre masculino con raíces profundas en la mitología iraní. Su historia se remonta a la leyenda de Arash el Arquero, un héroe que, según el Shahnameh (Libro de los Reyes), disparó una flecha desde una montaña para definir las fronteras de su nación.
El mito cuenta que Arash puso tanta fuerza vital en ese disparo que su cuerpo se desvaneció tras lanzarlo, sacrificándose para traer paz a su pueblo. Por ello, el nombre es sinónimo de entrega total, valentía extrema y patriotismo.
Otros nombres persas que ganan terreno en Argentina
La influencia de la cultura persa no termina en Arash. Gracias a su buena sonoridad en español, estos nombres también están siendo muy elegidos:
- Arman: Significa "ideal" o "aspiración". Es uno de los más utilizados en el país.
- Amir: Traducido como "príncipe" o "comandante".
- Navid: Un nombre que evoca optimismo, ya que significa "buena noticia".
- Farid: Ideal para quienes buscan algo exclusivo, pues significa "único".
- Darío (Dariush): El clásico que nunca pasa de moda por su conexión directa con nuestra lengua.