El nombre de origen persa que es tendencia en Argentina por su potente significado

El origen de un mito: ¿Quién fue Arash?

Aunque para el oído hispanohablante su terminación podría sonar femenina, Arash es un nombre masculino con raíces profundas en la mitología iraní. Su historia se remonta a la leyenda de Arash el Arquero, un héroe que, según el Shahnameh (Libro de los Reyes), disparó una flecha desde una montaña para definir las fronteras de su nación.

El mito cuenta que Arash puso tanta fuerza vital en ese disparo que su cuerpo se desvaneció tras lanzarlo, sacrificándose para traer paz a su pueblo. Por ello, el nombre es sinónimo de entrega total, valentía extrema y patriotismo.

Otros nombres persas que ganan terreno en Argentina

La influencia de la cultura persa no termina en Arash. Gracias a su buena sonoridad en español, estos nombres también están siendo muy elegidos: