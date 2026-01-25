Con el lanzamiento de la misión Artemis II, la NASA enviará astronautas alrededor de la Luna por primera vez en más de 50 años, sentando las bases no solo para un regreso a la superficie lunar, sino también para una presencia humana sostenida en el espacio profundo.

La NASA ha reportado logros medibles en vuelos espaciales tripulados, investigación científica, aeronáutica y desarrollo tecnológico.

Los funcionarios de la agencia afirmaron que estos logros indican las etapas iniciales de un renovado liderazgo estadounidense en el espacio, respaldado por prioridades nacionales definidas y una importante inversión a través de la Working Families Tax Cut Act.

Durante el primer mandato de Trump, la NASA lanzó la campaña Artemis, estableció la U.S. Space Force y creó los Artemis Accords, que ahora incluyen a 60 naciones participantes y continúan expandiéndose.

La administración también supervisó el regreso de astronautas estadounidenses al espacio desde suelo estadounidense tras el final del programa de transbordadores espaciales.

La NASA también se prepara para un hito importante. La agencia planea lanzar la misión Artemis II, que enviará astronautas alrededor de la Luna por primera vez en más de 50 años.

Este vuelo está diseñado para preparar un retorno sostenido de los estadounidenses a la superficie lunar. Los líderes de la agencia afirmaron que estos logros reflejan una fuerza laboral incentivada a moverse rápidamente, perseguir objetivos ambiciosos y entregar resultados tangibles.

Los funcionarios de la NASA afirmaron que la agencia está bien posicionada para continuar construyendo sobre su reciente progreso.

Se espera que los astronautas estadounidenses regresen a la Luna para 2028 y comiencen a establecer una presencia humana a largo plazo apoyada por una base lunar.

Fuente: cadena3.com