¿Alguna vez te pusiste a pensar si el mundo funciona al revés? No es una frase hecha, es la conclusión literal a la que llegó Ronald J. Garan Jr., un exastronauta de la NASA que tuvo el privilegio de observar nuestro planeta desde afuera durante casi seis meses.
El día en que un astronauta pasó 178 días en el espacio y descubrió la "mentira" que nos dijeron sobre la Tierra
Un astronauta de la Nasa regresó del espacio y asegura que vivimos bajo una lógica invertida que prioriza el dinero sobre la vida
Tras recorrer más de 71 millones de kilómetros a bordo de la Estación Espacial Internacional (EEI), Garan regresó con una revelación que hoy sacude el mundo y nos invita a cuestionar absolutamente todo.
Un astronauta viajó al espacio y descubrió una “gran mentira” al observar el planeta Tierra
Lo que este ingeniero estadounidense experimentó se conoce como el "efecto perspectiva". Imaginate estar ahí arriba, en la cúpula de observación, viendo pasar tormentas eléctricas y auroras boreales como si fueran un espectáculo privado. Pero lo que realmente le voló la cabeza no fue la belleza, sino la fragilidad.
El astronauta describió la atmósfera terrestre como una "franja extremadamente delgada" y casi transparente. En ese momento, entendió que estamos viviendo bajo una lógica totalmente equivocada. ¿Cuál es esa "mentira" de la que habla? Según él, la humanidad organizó su existencia priorizando la economía global por encima de la vida misma.
Vemos los sistemas humanos como si la base de todo fuera el dinero y los mercados, cuando en realidad, la física dice lo contrario: el planeta sostiene a la sociedad, y la sociedad sostiene a la economía. Desde el espacio, las fronteras no existen. No hay muros, ni banderas, ni mercados financieros que se vean desde la órbita. Sin embargo, aquí abajo, nos comportamos como si esas líneas imaginarias fueran más reales que el aire que respiramos. Para él, esta distorsión es la verdadera raíz de crisis como el cambio climático y la deforestación.
El astronauta de hecho, utiliza una comparación muy curiosa con el Mito de la Caverna de Platón: creemos que lo que vemos (nuestros problemas diarios, la inflación, las disputas políticas) es la realidad completa, cuando solo son sombras. Es por eso que debemos dejar de lado el "nosotros contra ellos" y entender que somos parde del universo tomando conciencia de sí mismo.