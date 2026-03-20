El día en que un astronauta pasó 178 días en el espacio y descubrió la "mentira" que nos dijeron sobre la Tierra

El astronauta describió la atmósfera terrestre como una "franja extremadamente delgada" y casi transparente. En ese momento, entendió que estamos viviendo bajo una lógica totalmente equivocada. ¿Cuál es esa "mentira" de la que habla? Según él, la humanidad organizó su existencia priorizando la economía global por encima de la vida misma.

planeta tierra (1) El astronauta explicó que al mirar el planeta desde el espacio no se distinguen fronteras políticas, economías ni mercados financieros.

Vemos los sistemas humanos como si la base de todo fuera el dinero y los mercados, cuando en realidad, la física dice lo contrario: el planeta sostiene a la sociedad, y la sociedad sostiene a la economía. Desde el espacio, las fronteras no existen. No hay muros, ni banderas, ni mercados financieros que se vean desde la órbita. Sin embargo, aquí abajo, nos comportamos como si esas líneas imaginarias fueran más reales que el aire que respiramos. Para él, esta distorsión es la verdadera raíz de crisis como el cambio climático y la deforestación.

El astronauta de hecho, utiliza una comparación muy curiosa con el Mito de la Caverna de Platón: creemos que lo que vemos (nuestros problemas diarios, la inflación, las disputas políticas) es la realidad completa, cuando solo son sombras. Es por eso que debemos dejar de lado el "nosotros contra ellos" y entender que somos parde del universo tomando conciencia de sí mismo.