La muerte de un bebé ahogado en un balde con agua y las acusaciones de su tía: "su madre venía drogándose".

Imputada bebé barrio

De acuerdo al informe del Ministerio Público Fiscal, la madre del bebé, de 38 años, expresó que había encontrado a su bebé dentro de un balde con agua, con el rostro semi sumergido. Una vez conducido al Hospital Heller, la médica de guardia constató el fallecimiento del pequeño, ya que no presentaba signos vitales.

A partir de esa situación, la Fiscalía inició una investigación para determinar la causa de la muerte del menor y establecer las posibles responsabilidades penales de quienes estaban al cuidado.

En medio de un clima tenso por lo ocurrido, la tía del pequeño, Jessica Palavecino, hermana de la mujer detenida, aportó una serie de datos vinculados a las presuntas advertencias que había realizado ante los organismos oficiales.

Hasta el momento no fue posible conocer la causa de muerte del bebé y se esperan los resultados de la autopsia, que iban a establecer si se trató de un accidente, un caso de negligencia o si existieron otras circunstancias que atentaron contra el pequeño.

En tanto, la mujer permanece detenida mientras avanza la investigación, mientras que el tío del bebé, quien en un principio aparecía como sospechoso, fue liberado tras prestar declaración. La madre del bebé fue imputada en la tarde de este miércoles por "homicidio culposo" por conducta negligente.

Jessica Palavecino, la tía del bebé y hermana de la mujer detenida, afirmó en diálogo con radio La Red, que el niño se habría ahogado en el baño, en un balde de aproximadamente 20 centímetros de agua, mientras que su madre dormía bajo los efectos de las drogas. “Hace como una semana venía drogándose. El nene estaba solo”, aseguró.

Imputada bebé policía

Además, la mujer aseguró que había alertado a las autopridades sobre la situación: “Yo llamé al 102, fui al destacamento a pedir un patrullero porque el nene estaba solo. Me tenía que ir a trabajar”. Jessica luego agregó: “Me dijeron que tenía que llamar de lunes a viernes de 8 a 15. Les dije que tenía un menor en peligro y nadie vino”.

Según el medio La Mañana de Neuquén, Jessica contó que su hija de 11 años fue quien alertó que algo grave estaba sucediendo al escuchar un golpe, por lo que rápidamente ingresó a la casa de su tía y se encontró con la terrible escena. “Era una de las pocas veces que ella (su hermana) dejaba el portón sin candado. Cuando se drogaba, ponía un candado para que no fuéramos a sacar al nene”, sostuvo la mujer.