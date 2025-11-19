Netflix prepara una serie sobre la novela "Los niños del Brasil" de Ira Levin: la caza de nazis en Latinoamérica

En cuanto a la sinopsis de esta serie, se sabe lo siguiente: "La sinopsis oficial establece que la cruzada de Liebermann toma un giro oscuro cuando uno de sus jóvenes protegidos, infiltrado en Brasil, descubre un plan de gran impacto. El cazador de nazis se embarca entonces en una carrera contra el tiempo para exponer una verdad que parece inconcebible: el Doctor Johann-Friedrich Meinhardt está vivo y al frente de un plan con la intención de provocar el resurgimiento de un Cuarto Reich".

Embed - Netflix UK & Ireland on Instagram: "Ira Levin’s novel “THE BOYS FROM BRAZIL” is coming to Netflix! Adapted by Peter Morgan and directed by Alex Gabassi, this five-part historical thriller stars Jeremy Strong, August Diehl, Daniel Brühl and Gillian Anderson. The series will also feature Shira Haas and Lizzy Caplan." View this post on Instagram

Hasta el momento se sabe que Netflix ha encargado cinco episodios de una hora. La producción comenzará en diciembre en Reino Unido, Alemania, Bulgaria y España. Sin embargo, todavía no se sabe si filmarán alguna escena en Brasil.

Brühl interpreta a Von Harteneck, mientras que Anderson interpretará a Frieda Steiner. Shira Haas interpreta a Anna Koehler y Caplan interpreta a Hannah Liebermann.

"A partir de su extraordinario trabajo con 'The Crown' Peter continúa examinando las fuerzas políticas y emocionales que, a lo largo del siglo XX, han moldeado el mundo en el que vivimos hoy", dijo la productora ejecutiva Suzanne Mackie.

"El hecho de que lo haga a través de historias humanas íntimas dentro del recorrido de la historia hace que su narración sea poderosamente identificable. Estamos encantados de haber reunido un equipo tan excepcional, tanto delante como detrás de la cámara y de trabajar nuevamente con el talentoso director Alex Gabassi para esta nueva serie limitada para Netflix. Estamos ansiosos por llevar a la pantalla la audaz reinvención de Peter Morgan de 'Los chicos de Brasil' de Ira Levin", finalizó Mackie.