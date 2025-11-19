"Los niños del Brasil" es una de las novelas más exitosas del mundo, y la misma fue escrita por Ira Levin. Este libro se publicó en 1976 y dos años después la historia fue llevada al cine en una película de Franklin Schaffner. Ahora Netflix prepara una serie sobre esta novela y el elenco anunciado es un verdadero lujo.
Netflix prepara una serie sobre la novela "Los niños del Brasil" de Ira Levin: la caza de nazis en Latinoamérica
Netflix ya prepara una nueva producción que se convertirá en lo más visto del mundo. Estará inspirada en hechos reales
¿De qué trata la historia de "Los niños de Brasil"?
"El doctor Josef Mengele, conocido miembro del partido nazi alemán, se refugió en Brasil tras la caída del Tercer Reich. Allí, en Sudamérica, consigue reunir a un grupo de jóvenes, militantes del Tercer Reich, para trabajar en un misterioso proyecto en el que puede proseguir con sus aberrantes experimentos", es la descripción de la novela de Ira Levin.
¿Quiénes actuarán en la serie de Netflix?
El guión de esta miniserie de Netflix será adaptada por Peter Morgan (el mismo guionista de "Downtown Abbey" y "The Crown") y estará dirigida por Alex Gabassi. En cuanto a los actores, esta producción contará con las actuaciones de Jeremy Strong, August Diehl, Daniel Brühl y Gillian Anderson. La serie también tendrá la participación de la israelí Shira Haas (recordada por protagonizar la serie "Poco ortodoxa") y Lizzy Caplan.
En cuanto a la sinopsis de esta serie, se sabe lo siguiente: "La sinopsis oficial establece que la cruzada de Liebermann toma un giro oscuro cuando uno de sus jóvenes protegidos, infiltrado en Brasil, descubre un plan de gran impacto. El cazador de nazis se embarca entonces en una carrera contra el tiempo para exponer una verdad que parece inconcebible: el Doctor Johann-Friedrich Meinhardt está vivo y al frente de un plan con la intención de provocar el resurgimiento de un Cuarto Reich".
Hasta el momento se sabe que Netflix ha encargado cinco episodios de una hora. La producción comenzará en diciembre en Reino Unido, Alemania, Bulgaria y España. Sin embargo, todavía no se sabe si filmarán alguna escena en Brasil.
Brühl interpreta a Von Harteneck, mientras que Anderson interpretará a Frieda Steiner. Shira Haas interpreta a Anna Koehler y Caplan interpreta a Hannah Liebermann.
"A partir de su extraordinario trabajo con 'The Crown' Peter continúa examinando las fuerzas políticas y emocionales que, a lo largo del siglo XX, han moldeado el mundo en el que vivimos hoy", dijo la productora ejecutiva Suzanne Mackie.
"El hecho de que lo haga a través de historias humanas íntimas dentro del recorrido de la historia hace que su narración sea poderosamente identificable. Estamos encantados de haber reunido un equipo tan excepcional, tanto delante como detrás de la cámara y de trabajar nuevamente con el talentoso director Alex Gabassi para esta nueva serie limitada para Netflix. Estamos ansiosos por llevar a la pantalla la audaz reinvención de Peter Morgan de 'Los chicos de Brasil' de Ira Levin", finalizó Mackie.