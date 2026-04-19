Huracán Las Heras y el Atlético San Martín se enfrentan en calle Olascoaga por el Federal A

concentrados huracan las heras. .

Los dirigidos por Sergio Toti Arias suman 3 puntos, producto de tres empates y una derrota. El equipo lasherino se ubica penúltimo solo por encima de FADEP, el otro equipo mendocino que juega en el Federal A.

Atlético San Martín--- Atlético San Martín visita a Huracán Las Heras.

Cómo llega el Atlético Club San Martín

Atlético Club San Martín, el conjunto dirigido por Christian Corrales, suma 4 unidades y está quinto, producto de 1 triunfo, una derrota y un empate. En su última presentación (por la fecha 3) le ganó de local 1 a 0 a Atenas de Río Cuarto y viene de quedar libre en la fecha pasada.

Concentrados Atlético Club San Martín.

La última vez que se enfrentaron Huracán Las Heras y el Atlético Club San Martín

El último enfrentamiento entre ambos equipos fue el 24 de agosto del año pasado en la cancha del Albirrojo, donde igualaron sin goles. Mientras que en Las Heras jugaron el 29 de Junio y ganó el Globo por 2 a 0 con goles de Fernando Cortez y Joel Lucero.

futbol-federal a-huracan las heras-san martin-joel lucero.jpeg El 29 de junio pasado Huracán Las Heras venció por 2 a 0 a San Martín en calle Olascoaga.

Probables formaciones y detalles del partido:

Huracán Las Heras: Franco Agüero; Lucas Algozino, Guillermo Coceres, Rodrigo Arciero y Enzo Montenegro; Facundo Romero, Nicolás Sandoval, Ignacio González y Leandro Moya; Alejandro Toledo y Juan Bonet. DT: Sergio Arias.

Atlético Club San Martín: Leonardo Rodríguez; Valentín Mercado, Lucas Más, Nahuel Bernabé, Juan Almeida; Fabricio Ojeda, Emanuel Décimo; Juan Mazzolo y Héctor Pérez; Leandro Barrera; Diego González. DT: Christian Corrales.

Estadio: General San Martín (Huracán Las Heras).

Árbitro: Mauricio Martín.

Hora: 15.