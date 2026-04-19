Huracán Las Heras y el Atlético San Martín se enfrentan en calle Olascoaga por el Federal A

Este domingo, desde las 15 habrá un choque imperdible de equipos mendocinos. Se medirán Huracán Las Herasy elAtlético San Martín, por la 5ª fecha de la Zona 3 del torneo Federal A. El partido se jugará en el estadio General San Martín, de Las Heras bajo el arbitraje del tucumano Mauricio Martín.
Es un cruce entre dos históricos de Mendoza. Huracán Las Heras buscará lograr su primera victoria en el torneo, mientras que Atlético San Martín intentará lograr su segundo triunfo seguido.
Los dirigidos por Sergio Toti Arias suman 3 puntos, producto de tres empates y una derrota. El equipo lasherino se ubica penúltimo solo por encima de FADEP, el otro equipo mendocino que juega en el Federal A.
La última vez que se enfrentaron Huracán Las Heras y el Atlético Club San Martín
El último enfrentamiento entre ambos equipos fue el 24 de agosto del año pasado en la cancha del Albirrojo, donde igualaron sin goles. Mientras que en Las Heras jugaron el 29 de Junio y ganó el Globo por 2 a 0 con goles de Fernando Cortez y Joel Lucero.
Probables formaciones y detalles del partido:
Huracán Las Heras: Franco Agüero; Lucas Algozino, Guillermo Coceres, Rodrigo Arciero y Enzo Montenegro; Facundo Romero, Nicolás Sandoval, Ignacio González y Leandro Moya; Alejandro Toledo y Juan Bonet. DT: Sergio Arias.
Atlético Club San Martín: Leonardo Rodríguez; Valentín Mercado, Lucas Más, Nahuel Bernabé, Juan Almeida; Fabricio Ojeda, Emanuel Décimo; Juan Mazzolo y Héctor Pérez; Leandro Barrera; Diego González. DT: Christian Corrales.