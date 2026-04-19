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Huracán Las Heras y el Atlético San Martín se enfrentan en calle Olascoaga por el Federal A

Huracán Las Heras y Atlético San Martín jugarán este domingo desde las 15 por la 5ª fecha de la Zona 3 del Federal A

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Huracán Las Heras y el  Atlético San Martín se enfrentarán en calle Olascoaga por el Federal A.

Huracán Las Heras y el  Atlético San Martín se enfrentarán en calle Olascoaga por el Federal A.

Este domingo, desde las 15 habrá un choque imperdible de equipos mendocinos. Se medirán Huracán Las Heras y el Atlético San Martín, por la 5ª fecha de la Zona 3 del torneo Federal A. El partido se jugará en el estadio General San Martín, de Las Heras bajo el arbitraje del tucumano Mauricio Martín.

Es un cruce entre dos históricos de Mendoza. Huracán Las Heras buscará lograr su primera victoria en el torneo, mientras que Atlético San Martín intentará lograr su segundo triunfo seguido.

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Hurac&aacute;n Las Heras buscar&aacute; conseguir su primer triunfo en el Federal A 2026.

Huracán Las Heras buscará conseguir su primer triunfo en el Federal A 2026.

Así llega Huracán Las Heras

Huracán Las Heras todavía no ha podido ganar en los 4 partidos que disputó en el torneo. El Globo viene de igualar sin goles como visitante frente a Atenas de Río Cuarto.

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Los dirigidos por Sergio Toti Arias suman 3 puntos, producto de tres empates y una derrota. El equipo lasherino se ubica penúltimo solo por encima de FADEP, el otro equipo mendocino que juega en el Federal A.

Atlético San Martín---
Atl&eacute;tico San Mart&iacute;n visita a Hurac&aacute;n Las Heras.

Atlético San Martín visita a Huracán Las Heras.

Cómo llega el Atlético Club San Martín

Atlético Club San Martín, el conjunto dirigido por Christian Corrales, suma 4 unidades y está quinto, producto de 1 triunfo, una derrota y un empate. En su última presentación (por la fecha 3) le ganó de local 1 a 0 a Atenas de Río Cuarto y viene de quedar libre en la fecha pasada.

Concentrados Atlético Club San Martín.

La última vez que se enfrentaron Huracán Las Heras y el Atlético Club San Martín

El último enfrentamiento entre ambos equipos fue el 24 de agosto del año pasado en la cancha del Albirrojo, donde igualaron sin goles. Mientras que en Las Heras jugaron el 29 de Junio y ganó el Globo por 2 a 0 con goles de Fernando Cortez y Joel Lucero.

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El 29 de junio pasado Hurac&aacute;n Las Heras venci&oacute; por 2 a 0 a San Mart&iacute;n en calle Olascoaga.

El 29 de junio pasado Huracán Las Heras venció por 2 a 0 a San Martín en calle Olascoaga.

Probables formaciones y detalles del partido:

Huracán Las Heras: Franco Agüero; Lucas Algozino, Guillermo Coceres, Rodrigo Arciero y Enzo Montenegro; Facundo Romero, Nicolás Sandoval, Ignacio González y Leandro Moya; Alejandro Toledo y Juan Bonet. DT: Sergio Arias.

Atlético Club San Martín: Leonardo Rodríguez; Valentín Mercado, Lucas Más, Nahuel Bernabé, Juan Almeida; Fabricio Ojeda, Emanuel Décimo; Juan Mazzolo y Héctor Pérez; Leandro Barrera; Diego González. DT: Christian Corrales.

Estadio: General San Martín (Huracán Las Heras).

Árbitro: Mauricio Martín.

Hora: 15.

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