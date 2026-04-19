FADEP juega frente al líder Juventud Unida de San Luis por la quinta fecha del Federal A

El elenco maipucino buscará lograr su primera victoria tras el ascenso al Federal A. El equipo de Russell marcha último con dos puntos (empató 2 cotejos y perdió un encuentro). Este domingo es una buena ocasión para ganar frente a uno de los equipos protagonistas del grupo.

Así llega Juventud Unida. el rival de FADEP

Juventud Unida de San Luis es uno de los punteros con seis puntos. El equipo dirigido por el mendocino Hernán Vázquez viene de igualar de local sin goles ante Deportivo Rincón de Neuquén y marcha invicto ya que lleva un triunfo y tres empates.

Probables formaciones y detalles del partido:

FADEP: Cristian Aracena; Brayam Sosa, Bruno Costella, Nahuel Iribarren, Fernando Rodríguez; Brian Zabaleta, Julián Pérez, Uriel Gizzi y Diego Tonetto; Matías Navarro y Gonzalo Klusener. DT: Diego Pozo.

Juventud Unida: Julián Lucero; Eber Garro, Fabricio Ojeda, Juan Rosales, Lautaro Figueroa; Cristian Chavarría, Santino Moya, Lautaro Pérez, Ezequiel Sosa; Alan Lima y Martino Dorato. DT: Hernán Vázquez.

Estadio: Gutiérrez Sport Club (local FADEP).

Árbitro: Marcos Liuzzi.

Hora: 11.