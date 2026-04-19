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FADEP juega frente al líder Juventud Unida de San Luis por la quinta fecha del Federal A

FADEP juega este domingo desde las 11 con Juventud de San Luis, por la 5ta fecha del torneo Federal A, en la cancha de Gutiérrez Sport Club

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
FADEP jugará ante el puntero Juventud Unida de San Luis en la cancha de Gutiérrez Sport Club..

FADEP jugará ante el puntero Juventud Unida de San Luis en la cancha de Gutiérrez Sport Club..

FADEP juega por la quinta fecha de la Zona 3 del Federal A ante el líder Juventud Unida de San Luis. El encuentro se disputará este domingo desde las 11 en el estadio de Gutiérrez Sport Club, donde el equipo dirigido por Diego Pozo hará de local por la resiembra en su campo de juego.

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Brayam Sosa es uno de los defensores que tiene FADEP.

Brayam Sosa es uno de los defensores que tiene FADEP.

El cotejo tendrá el arbitraje de Marcos Liuzzi, de la Liga de Ayacucho.

El equipo de Russell tendrá su cuarta presentación en el torneo y buscará su primera victoria. En el debut perdió por 3 a 0 como visitante ante Costa Brava; luego, en su primer partido en condición de local, empató 2 a 2 frente al Deportivo Rincón de Neuquén y viene de igualar ante Argentino de Monte Maíz, de visitante.

El elenco maipucino buscará lograr su primera victoria tras el ascenso al Federal A. El equipo de Russell marcha último con dos puntos (empató 2 cotejos y perdió un encuentro). Este domingo es una buena ocasión para ganar frente a uno de los equipos protagonistas del grupo.

Así llega Juventud Unida. el rival de FADEP

Juventud Unida de San Luis es uno de los punteros con seis puntos. El equipo dirigido por el mendocino Hernán Vázquez viene de igualar de local sin goles ante Deportivo Rincón de Neuquén y marcha invicto ya que lleva un triunfo y tres empates.

Probables formaciones y detalles del partido:

FADEP: Cristian Aracena; Brayam Sosa, Bruno Costella, Nahuel Iribarren, Fernando Rodríguez; Brian Zabaleta, Julián Pérez, Uriel Gizzi y Diego Tonetto; Matías Navarro y Gonzalo Klusener. DT: Diego Pozo.

Juventud Unida: Julián Lucero; Eber Garro, Fabricio Ojeda, Juan Rosales, Lautaro Figueroa; Cristian Chavarría, Santino Moya, Lautaro Pérez, Ezequiel Sosa; Alan Lima y Martino Dorato. DT: Hernán Vázquez.

Estadio: Gutiérrez Sport Club (local FADEP).

Árbitro: Marcos Liuzzi.

Hora: 11.

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