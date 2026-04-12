FADEP empató ante Argentino de Monte Maíz y sigue sin ganar en el Torneo Federal A

Por la cuarta fecha, y tras haber quedado libre la semana pasada, FADEP igualó sin goles en su visita a Argentino de Monte Maíz y sigue sin poder ganar en la Zona 3 del Torneo Federal A.
Por la cuarta fecha, y tras haber quedado libre la semana pasada, FADEP igualó sin goles en su visita a Argentino de Monte Maíz y sigue sin poder ganar en la Zona 3 del Torneo Federal A.
El encuentro se disputó en el estadio Modesto Marrone, bajo el arbitraje de Lautaro Castañola de Entre Ríos, y el equipo dirigido por Diego Pozo logró su segundo empate consecutivo gracias a la buena tarea del arquero Pity Aracena.
En el resumen de los 90' fue superior el equipo cordobés y tuvo las chances más claras para abrir el marcador, pero se encontró con la figura de Aracena quien evitó la caída de su valla.
Con este resultado el elenco maipucino, recién ascendido, no ha podido ganar en el Torneo Federal A y se ubica último en el Grupo 3 con solo 2 puntos.
Por la 5ta fecha de la Zona 3 del Torneo Federal A FADEP jugará como local ante Juventud Unida de San Luis.
El encuentro se disputará en Russell, será el segundo en condición de local para los mendocinos y aún no tiene fecha ni horario confirmado.
La Síntesis
Argentino de Monte Maíz: Alexis Bonet; Elian Coronas, Hugo Vera Oviedo, Facundo Rassol y Matías Barbero; Dante Zona,Leonardo López ; Ignacio Blanguetti; Germán Crespo; Gabriel Sarmiento y Jorge Tejada. DT: Carlos Mazzola.
FADEP: Cristian Aracena; Brayam Sosa, Bruno Costella, Nahuel Iribarren, Fernando Rodríguez; Brian Zabaleta, Julián Pérez, Uriel Gizzi y José Méndez, Matías Navarro y Gonzalo Klusener. DT: Diego Pozo
Cambios: PT: 30’ Francisco Ilarregui por Méndez (F) ST: 21’ Ramiro Lasserre y Juan Dignani por López y Zona (A), 22’ Ramón Lentini Y Diego Tonetto por Gizzi y Pérez (F), 30’ Jorge Tomadoni por Crespo (A), 35’ Lucas Ramírez y Lautaro Taboada por Zabaleta y Klusener (F) Iván Amaya y Sergio González por Blangetti y Sarmiento (F)
Estadio: Modesto Marrone.
Árbitro: Lautaro Castañola