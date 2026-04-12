FADEP empató ante Argentino de Monte Maíz y sigue sin ganar en el Torneo Federal A

Con este resultado el elenco maipucino, recién ascendido, no ha podido ganar en el Torneo Federal A y se ubica último en el Grupo 3 con solo 2 puntos.

Lo que viene para FADEP

Por la 5ta fecha de la Zona 3 del Torneo Federal A FADEP jugará como local ante Juventud Unida de San Luis.

El encuentro se disputará en Russell, será el segundo en condición de local para los mendocinos y aún no tiene fecha ni horario confirmado.

La Síntesis

Argentino de Monte Maíz: Alexis Bonet; Elian Coronas, Hugo Vera Oviedo, Facundo Rassol y Matías Barbero; Dante Zona,Leonardo López ; Ignacio Blanguetti; Germán Crespo; Gabriel Sarmiento y Jorge Tejada. DT: Carlos Mazzola.

FADEP: Cristian Aracena; Brayam Sosa, Bruno Costella, Nahuel Iribarren, Fernando Rodríguez; Brian Zabaleta, Julián Pérez, Uriel Gizzi y José Méndez, Matías Navarro y Gonzalo Klusener. DT: Diego Pozo

Cambios: PT: 30’ Francisco Ilarregui por Méndez (F) ST: 21’ Ramiro Lasserre y Juan Dignani por López y Zona (A), 22’ Ramón Lentini Y Diego Tonetto por Gizzi y Pérez (F), 30’ Jorge Tomadoni por Crespo (A), 35’ Lucas Ramírez y Lautaro Taboada por Zabaleta y Klusener (F) Iván Amaya y Sergio González por Blangetti y Sarmiento (F)

Estadio: Modesto Marrone.

Árbitro: Lautaro Castañola