Mariano Toedtli habló sobre los silbidos de los hinchas de Godoy Cruz tras el empate con San Miguel

Godoy Cruz empató sin goles este sábado ante San Miguel en el Feliciano Gambarte por la fecha 10 el torneo de la Primera Nacional. El entrenador Mariano Toedtli y los jugadores fueron cuestionados por los simpatizantes tras una floja actuación.
El DT de Godoy Cruz, Mariano Toedtli, analizó el empate sin goles con San Miguel, por la fecha 10 de la Primera Nacional
Godoy Cruz empató sin goles este sábado ante San Miguel en el Feliciano Gambarte por la fecha 10 el torneo de la Primera Nacional. El entrenador Mariano Toedtli y los jugadores fueron cuestionados por los simpatizantes tras una floja actuación.
El equipo, que venía de perder por 2 a 0 ante San Telmo, en calidad de visitante, en su regreso al Feliciano Gambarte sumó un punto.
El entrenador Mariano Toedtli hizo un análisis del cotejo en la conferencia de prensa y se refirió al malestar de los hinchas, que lo volvieron a cuestionar. “Venía pensando que iba a salir el tema de la gente. Hay que ganar para que la gente aplauda, no hay otra explicación”, opinó el DT, que volvió a ser criticado.
Con respecto al análisis del partido dijo: "Nos vamos preocupados, hemos perdido la frescura que tuvimos en los últimos partidos con Chaco For Ever y Deportivo Maipú. El rival defendió bien y no encontramos la manera de superarlo".
El entrenador tombino se refirió al próximo partido de Godoy Cruz, que será ante Colón, en Santa Fe, este domingo 26 de abril a las 19. "Sabemos de la importancia del rival sobre todo en su cancha, es un rival exigente y ya lo empezaremos a analizar; es un partido importante como todo los que tenemos que afrontar", dijo.
Kevin Valdez, delantero de 18 años, tuvo su debut en Godoy Cruz. El jugador suele actuar en la Reserva, fue convocado e ingresó en el segundo tiempo por Nahuel Ulariaga.
"Es un jugador que hace poco empezó a entrenar con nosotros y lo convocamos por su forma de trabajar. Tuvo su debut por la lesión de Nahuel Ulariaga y lo hizo muy bien", opinó.