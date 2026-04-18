Mariano Toedtli habló sobre los silbidos de los hinchas de Godoy Cruz tras el empate con San Miguel

Con respecto al análisis del partido dijo: "Nos vamos preocupados, hemos perdido la frescura que tuvimos en los últimos partidos con Chaco For Ever y Deportivo Maipú. El rival defendió bien y no encontramos la manera de superarlo".

Mariano Toedtli opinó sobre Colón, el próximo rival de Godoy Cruz

El entrenador tombino se refirió al próximo partido de Godoy Cruz, que será ante Colón, en Santa Fe, este domingo 26 de abril a las 19. "Sabemos de la importancia del rival sobre todo en su cancha, es un rival exigente y ya lo empezaremos a analizar; es un partido importante como todo los que tenemos que afrontar", dijo.

kevin Valdez. Mariano Toedtli habló sobre el debut de Kevin Valdez. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Los elogios de Toedtli para Kevin Valdez, el pibe de 18 años

Kevin Valdez, delantero de 18 años, tuvo su debut en Godoy Cruz. El jugador suele actuar en la Reserva, fue convocado e ingresó en el segundo tiempo por Nahuel Ulariaga.

"Es un jugador que hace poco empezó a entrenar con nosotros y lo convocamos por su forma de trabajar. Tuvo su debut por la lesión de Nahuel Ulariaga y lo hizo muy bien", opinó.