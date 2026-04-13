La insólita expulsión de Lisandro Martínez en su vuelta al Manchester United después de 62 días

Fue una buena y una mala para el defensor de la Selección argentina Lisandro Martínez. Es que el Licha volvió a jugar al fútbol después de 62 días, pero fue expulsado este lunes en la derrota 2 a 1 del Manchester United ante el Leeds por la 32ª fecha de la Premier League.
Lisandro Martínez fue expulsado por tirarle el pelo a un rival
Licha Martínez vio la roja después de una insólita acción sobre el delantero Dominic Calvert-Lewin, ya que le tiró el pelo.
Lisandro Martínez regresó tras tener una molestia muscular en un gemelo, pero la pasó mal.
La jugada pasó desapercibida al punto tal que el árbitro Paul Tierney ni siquiera cobró la falta, en el círculo central, pero el VAR lo llamó para que viera la agresión y el juez no dudó en expulsar a Licha del partido.
El VAR detectó que el argentino le había tirado de la colita del pelo. Corrían 9 minutos del complemento y pareció exagerada la decisión del árbitro Paul Tierney, quien se dejó influir por la recomendación de la revisión tecnológica. Apenas se observa un pequeño agarrón, propio de una situación de disputa de la pelota.
El defensor argentino tuvo un partido olvidable, ya que participó en el 0-2 que sufrió su equipo al comenzar una mala salida desde el fondo que terminó en gol de Noah Okafor a los 29' del primer tiempo.
Manchester United suma 55 puntos y ocupa el tercer lugar de la tabla de posiciones de la Premier League por delante del Aston Vila del Dibu Martínez que también tiene 55 unidades, aunque está muy lejos de Arsenal y Manchester City, líder y escolta, que mandan y luchan por el título con 70 y 64 puntos, respectivamente.