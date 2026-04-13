La insólita expulsión de Lisandro Martínez en su vuelta al Manchester United después de 62 días

La jugada pasó desapercibida al punto tal que el árbitro Paul Tierney ni siquiera cobró la falta, en el círculo central, pero el VAR lo llamó para que viera la agresión y el juez no dudó en expulsar a Licha del partido.

El VAR detectó que el argentino le había tirado de la colita del pelo. Corrían 9 minutos del complemento y pareció exagerada la decisión del árbitro Paul Tierney, quien se dejó influir por la recomendación de la revisión tecnológica. Apenas se observa un pequeño agarrón, propio de una situación de disputa de la pelota.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/2043785800010125530&partner=&hide_thread=false "Lisandro Martínez":

Porque fue expulsado en el partido de Manchester United contra Leeds pic.twitter.com/XbrXlVK1Hh — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) April 13, 2026

El defensor argentino tuvo un partido olvidable, ya que participó en el 0-2 que sufrió su equipo al comenzar una mala salida desde el fondo que terminó en gol de Noah Okafor a los 29' del primer tiempo.

lisandro-martinez2 Lisandro Martínez fue expulsado a instancias del VAR.

Manchester United suma 55 puntos y ocupa el tercer lugar de la tabla de posiciones de la Premier League por delante del Aston Vila del Dibu Martínez que también tiene 55 unidades, aunque está muy lejos de Arsenal y Manchester City, líder y escolta, que mandan y luchan por el título con 70 y 64 puntos, respectivamente.