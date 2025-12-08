Inicio Ovación Fútbol Estudiantes
Estudiantes vs. Racing en la final del Torneo Clausura 2025: cuándo juegan y dónde verlo

Estudiantes de La Plata se quedó con el clásico ante Gimnasia y aseguró su pasaje a la final del Torneo Clausura, donde enfrentará a Racing el próximo sábado 13 de diciembre.

Por UNO
El Pincha y la Academia definirán el título.

El encuentro cumbre del certamen de la Liga Profesional se jugará desde las 21:00 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero y será televisado en vivo por ESPN Premium y TNT Sports.

Embed - EL LEÓN GANÓ EL CLÁSICO EN EL BOSQUE Y ES FINALISTA DEL TORNEO | Gimnasia 0-1 Estudiantes | RESUMEN

El ganador de la final entre el Pincha y la Academia sumará una nueva estrella de campeón además de clasificarse para jugar el sábado 20, en San Nicolás, por el Trofeo de Campeones frente a Platense.

Además, el título del Clausura implicará la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 acompañando a Platense, campeón del Apertura, Independiente Rivadavia, ganador de la Copa Argentina, Rosario Central y Boca, clasificados por la tabla anual. Finalmente, también por la tabla anual, Argentinos Juniors jugará la fase previa.

Embed - LA ACADEMIA ELIMINÓ AL XENEIZE EN LA BOMBONERA Y SE METIÓ EN LA FINAL | Boca 0-1 Racing | RESUMEN

Las últimas finales de Racing y Estudiantes

Racing

  • Copa Argentina 2012: vs. Boca 1-2
  • Copa Bicentenario 2016: vs. Lanús 0-1
  • Trofeo de Campeones 2019: vs. Tigre 2-0
  • Supercopa Argentina 2020: vs. River 0-5
  • Copa de la Liga 2021: vs. Colón 0-3
  • Trofeo de Campeones 2022: vs. Boca 2-1
  • Supercopa Internacional 2023: vs. Boca 2-1
  • Copa Sudamericana 2024: vs. Cruzeiro 3-1
  • Recopa Sudamericana 2025: vs. Botafogo 2-0 y 2-0

Estudiantes

  • Apertura 2006: vs. Boca 2-1
  • Copa Sudamericana 2008: vs. Internacional 0-1 y 1-1
  • Copa Libertadores 2009: vs. Cruzeiro 0-0 y 2-1
  • Mundial de Clubes 2009: vs. Barcelona 1-2
  • Recopa Sudamericana 2010: vs. Liga de Quito 1-2 y 0-0
  • Copa Argentina 2023 vs. Defensa y Justicia 1-0
  • Supercopa Argentina 2024 vs. River 1-2
  • Copa de la Liga 2024: vs. Vélez 1-1 (4-3)
  • Trofeo de Campeones 2024: vs. Vélez 3-0
  • Supercopa Internacional: vs. Vélez 0-2

Ganó 5 y perdió 5.

