Estudiantes vs. Racing en la final del Torneo Clausura 2025: cuándo juegan y dónde verlo

Estudiantes de La Plata se quedó con el clásico ante Gimnasia y aseguró su pasaje a la final del Torneo Clausura, donde enfrentará a Racing el próximo sábado 13 de diciembre.
El encuentro cumbre del certamen de la Liga Profesional se jugará desde las 21:00 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero y será televisado en vivo por ESPN Premium y TNT Sports.
El ganador de la final entre el Pincha y la Academia sumará una nueva estrella de campeón además de clasificarse para jugar el sábado 20, en San Nicolás, por el Trofeo de Campeones frente a Platense.
Además, el título del Clausura implicará la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 acompañando a Platense, campeón del Apertura, Independiente Rivadavia, ganador de la Copa Argentina, Rosario Central y Boca, clasificados por la tabla anual. Finalmente, también por la tabla anual, Argentinos Juniors jugará la fase previa.
