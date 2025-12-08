Estudiantes vs. Racing en la final del Torneo Clausura 2025: cuándo juegan y dónde verlo

El encuentro cumbre del certamen de la Liga Profesional se jugará desde las 21:00 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero y será televisado en vivo por ESPN Premium y TNT Sports.

Embed - EL LEÓN GANÓ EL CLÁSICO EN EL BOSQUE Y ES FINALISTA DEL TORNEO | Gimnasia 0-1 Estudiantes | RESUMEN

El ganador de la final entre el Pincha y la Academia sumará una nueva estrella de campeón además de clasificarse para jugar el sábado 20, en San Nicolás, por el Trofeo de Campeones frente a Platense.