Recibió más de cien millones de pesos por error y se los transfirió a su esposa: la consecuencia fue terrible

El maquinista que fue imputado y embargado por 140 millones de pesos

El error administrativo en la mencionada compañía minera sanjuanina llevó a que pagaran dos veces una misma indemnización. El monto total era de 220 millones de pesos, y lo cierto es que nunca pudo ser recuperado.

Según informaron fuentes del caso, en diciembre último la compañía decidió prescindir de los servicios de Sarmiento y entonces lo despidió. Lo insólito fue que, pasado unos días, a raíz de un error en el sector de contaduría, volvieron a liquidarle la indemnización. Pese a las intimaciones de la empresa, Sarmiento nunca respondió.

En enero pasado, finalmente lo denunciaron en la UFI Delitos Informáticos y Estafas alegando que habría una maniobra dolosa para no restituir los millones de pesos.

¿Qué sucedía? Sarmiento transfirió a su esposa esos 110 millones que no era suyos, algo que pudo saberse a través de un informe bancario. El objetivo era desprenderse de esta plata, claro.

sarmiento, esposa, imputados Sarmiento y su esposa terminaron imputados y embargados.

Todo salió mal para Sarmiento, ya que esta maniobra hizo que su mujer también quede implicada en el caso. El pasado martes, se conoció la sentencia.

Sarmiento y su esposa, embargados e imputados

En el marco de esta historia, la jueza de Garantías, Gloria Verónica Chicón, fijó un embargo de 140 millones de pesos sobre tres autos y un inmueble, tras el pedido de inhibición general de bienes que hizo el representante del Ministerio Público, Guillermo Heredia.

Como medidas cautelares, la magistrado también resolvió que las cuentas bancarias del sujeto y de su esposa fueran embargadas, pues la mujer habría sido cómplice del supuesto delito. En ese punto, se resolvió 9 meses de Investigación Penal Preparatoria para Sarmiento.

Así las cosas, el hombre deberá presentarse cada 30 días en la comisaría cercana a su domicilio y no podrá salir del país sin autorización previa. En la misma línea, la querella, protagonizada por Juliana Viscaino en representación de la empresa denunciante, impulsó la acusación por el artículo 172 del Código Penal, que prevé la prisión de un mes a seis años.