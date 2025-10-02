Inicio Política José Luis Espert
José Luis Espert en A24: "Yo no soy narco y no fui financiado por ningún narco"

El candidato a diputado nacional, José Luis Espert, explicó su vínculo con Federico Fred Machado y acusó a Juan Grabois de montar "una campaña sucia"

"Yo no soy ningún narco, no fui financiado por ningún narco, es toda campaña sucia", afirmó el diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA), José Luis Espert, en una entrevista en el canal de noticias A24 en la que dio explicaciones sobre su vínculo con Federico Fred Machado, quien está acusado de narcotraficante.

José Luis Espert, a quien se lo acusa de haber recibido una transferencia de U$S 200.000 por parte de Machado, y apuntó contra el dirigente de Argentina Humana, Juan Grabois, quien impulsa una causa en su contra.

"Todas las pruebas que tienen son los recortes que forman parte de la operación de descalificación de mi persona. El objetivo de esa campaña era que yo no compitiera en 2021. Me veían a mí como amenaza. Me hacen una campaña sucia, relacionándome con la campaña de 2019", remarcó el diputado sobre el financiamiento de su campaña a presidente por el sello Unite en 2019.

José Luis Espert: "Yo voy a trabajar con esto en la Justicia"

El periodista Pablo Rossi le consultó a José Luis Espert sobre una supuesta transferencia realizada en febrero del 2020, de parte de un fondo fiduciario ligado a Fred Machado, datos que figuran en la denuncia que el dirigente de Argentina Humana, Juan Grabois, realizó en la Justicia y el diputado dijo que se trata de “un tema de campaña”.

"Un papel de una supuesta contabilidad paralela, de una causa que hay en Estados Unidos. de qué estamos hablando. Yo no le voy a dar el gusto a Grabois de que este sea el único tema de campaña. Lo que no quieren ellos que se discutan las cosas que hay que discutir en campaña. Yo voy a trabajar con esto en la Justicia", advirtió Espert.

José Luis Espert detalló sobre la acusación: "Nos juntamos con Fran Machado, le cuento en qué andaba, que estaba presentando mi libro. Y me dice 'Si la editorial no tiene lugar para presentar tu libro, yo te llevo en avión a Viedma'. Yo agradezco públicamente", contó sobre el video en el que el legislador agradece a Machado, oriundo de la ciudad rionegrina.

machado, espert y los aviones
José Luis Espert junto a Federico Machado.

José Luis Espert junto a Federico Machado.

"Puedo saber yo cuando en 2019 voy a presentar mi libro, lo que esa persona hace cuatro años después. Cuando uno entra en una campaña política de cero, la cantidad de gente que se te acerca es enorme", se defendió Espert luego de que se lo vincule a Fred Machado, quien le habría facilitado movilidad en ese momento.

El candidato a Diputado Nacional le reconoció a Pablo Rossi durante la entrevista que usó vehículos "que el sello partidario me proveía. No sé si eran de él", al responder que usó una Jeep Grand Cherokee, vehículo ligado a Machado. En ese sentido, abundó que "el que maneja los recursos del candidato no es el candidato" y replicó que "es un tema del sello partidario con el que competí".

"En el 2019, para tengamos una idea la nube de pedos en la cual andaba... arrancaba de cero en política, nunca había hecho política, recién me había casado, estaba presentando mi libro, estaba preparando la plataforma política. Cuando entrás en política y te ven atractivo se te mete gente buena que te quiere apoyar y otra gente muy mala que hoy anda diciendo cualquier cosa de mí. Esa gente mala te la mete la gente porque no quiere que te metas en la política", expresó.

