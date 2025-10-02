José Luis Espert en A24: "Yo no soy narco y no fui financiado por ningún narco"

JOSÉ LUIS ESPERT: "LO DE FRED MACHADO ES CHISME DE PELUQUERÍA, LA CAUSA ES UNA INFAMIA" JOSÉ LUIS ESPERT: "LO DE FRED MACHADO ES CHISME DE PELUQUERÍA, LA CAUSA ES UNA INFAMIA"

José Luis Espert: "Yo voy a trabajar con esto en la Justicia"

El periodista Pablo Rossi le consultó a José Luis Espert sobre una supuesta transferencia realizada en febrero del 2020, de parte de un fondo fiduciario ligado a Fred Machado, datos que figuran en la denuncia que el dirigente de Argentina Humana, Juan Grabois, realizó en la Justicia y el diputado dijo que se trata de “un tema de campaña”.

"Un papel de una supuesta contabilidad paralela, de una causa que hay en Estados Unidos. de qué estamos hablando. Yo no le voy a dar el gusto a Grabois de que este sea el único tema de campaña. Lo que no quieren ellos que se discutan las cosas que hay que discutir en campaña. Yo voy a trabajar con esto en la Justicia", advirtió Espert.

José Luis Espert detalló sobre la acusación: "Nos juntamos con Fran Machado, le cuento en qué andaba, que estaba presentando mi libro. Y me dice 'Si la editorial no tiene lugar para presentar tu libro, yo te llevo en avión a Viedma'. Yo agradezco públicamente", contó sobre el video en el que el legislador agradece a Machado, oriundo de la ciudad rionegrina.

machado, espert y los aviones José Luis Espert junto a Federico Machado.

"Puedo saber yo cuando en 2019 voy a presentar mi libro, lo que esa persona hace cuatro años después. Cuando uno entra en una campaña política de cero, la cantidad de gente que se te acerca es enorme", se defendió Espert luego de que se lo vincule a Fred Machado, quien le habría facilitado movilidad en ese momento.

El candidato a Diputado Nacional le reconoció a Pablo Rossi durante la entrevista que usó vehículos "que el sello partidario me proveía. No sé si eran de él", al responder que usó una Jeep Grand Cherokee, vehículo ligado a Machado. En ese sentido, abundó que "el que maneja los recursos del candidato no es el candidato" y replicó que "es un tema del sello partidario con el que competí".

"En el 2019, para tengamos una idea la nube de pedos en la cual andaba... arrancaba de cero en política, nunca había hecho política, recién me había casado, estaba presentando mi libro, estaba preparando la plataforma política. Cuando entrás en política y te ven atractivo se te mete gente buena que te quiere apoyar y otra gente muy mala que hoy anda diciendo cualquier cosa de mí. Esa gente mala te la mete la gente porque no quiere que te metas en la política", expresó.

Fuente: A24.