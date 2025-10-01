Inicio Política Patricia Bullrich
Tensión en LLA

Patricia Bullrich exige a José Luis Espert una "explicación" por sus vínculos con empresario narco investigado

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y pidió “aclarar la situación” del diputado libertario y anticipó que el Poder Ejecutivo pedirá explicaciones

Por UNO
Tensión en La Libertad Avanza. José Luis Espert

Tensión en La Libertad Avanza. José Luis Espert, Javier Milei, Patricia Bullrich y Manuel Adorni.

La ministra de Seguridad y candidata a senadora nacional, Patricia Bullrich, pidió una "explicación" del candidato a diputado de su mismo espacio, La Libertad Avanza, José Luis Espert, por la denuncia que recae sobre él por sus presuntos vínculos con el empresario investigado por narcotráfico.

El pedido de Patricia Bullrich llega en medio de una tensa semana para Espert, luego de que el dirigente social, Juan Grabois, presentara una denuncia judicial por la relación entre el economista y el empresario Fred Machado, quien habría realizado aportes en el 2019 a la campaña del dirigente libertario.

Además, en el Congreso, Unión por la Patria (UxP), quiere desplazar al libertario José Luis Espert como presidente de Comisión de Presupuesto porque sostiene que no puede conducir el debate un diputado que está mencionado en una causa judicial en Estados Unidos donde se investiga por narcotráfico.

bullrich

Patricia Bullrich se diferencia de Milei por José Luis Espert

Más allá que parar Javier Milei se trata de una "operación" que ocurrió hace varios años, Patricia Bullrich y un sector del oficialismo afirman que “no podemos aceptar conductas de personas que hayan recibido plata (de ese delito). Es muy importante aclarar la situación ya, hay que aclararla".

"Es lo que necesitamos saber, puede haber presentado una explicación en la Justicia Electoral, y esa explicación puede haber sido válida o no… parece una persona que estando en una elección se le metió alguien que estaba metido en el narcotráfico”, explicó Bullrich en Radio La Red. "Es importante conocer" la explicación porque, dijo y reiteró que “es muy importante en este momento aclarar la situación ya. Ya hay que aclararla”.

La polémica se reavivó a raíz de la publicación de un informe judicial de Estados Unidos que reveló un vínculo financiero directo entre el legislador de La Libertad Avanza y el empresario Alfredo Fred Machado, actualmente detenido en Río Negro y con pedido de extradición por narcotráfico y fraude.

Según peritos contables del Estado de Texas, el actual primer candidato libertario en las elecciones del 26 de octubre recibió una transferencia de 200.000 dólares el 1 de febrero de 2020, proveniente de un fideicomiso de Machado.

Fuentes: Radio La Red, Diario La Nación y Noticias Argentinas.

