Patricia Bullrich exige a José Luis Espert una "explicación" por sus vínculos con empresario narco investigado

Patricia Bullrich se diferencia de Milei por José Luis Espert

Más allá que parar Javier Milei se trata de una "operación" que ocurrió hace varios años, Patricia Bullrich y un sector del oficialismo afirman que “no podemos aceptar conductas de personas que hayan recibido plata (de ese delito). Es muy importante aclarar la situación ya, hay que aclararla".

"Es lo que necesitamos saber, puede haber presentado una explicación en la Justicia Electoral, y esa explicación puede haber sido válida o no… parece una persona que estando en una elección se le metió alguien que estaba metido en el narcotráfico”, explicó Bullrich en Radio La Red. "Es importante conocer" la explicación porque, dijo y reiteró que “es muy importante en este momento aclarar la situación ya. Ya hay que aclararla”.

La polémica se reavivó a raíz de la publicación de un informe judicial de Estados Unidos que reveló un vínculo financiero directo entre el legislador de La Libertad Avanza y el empresario Alfredo Fred Machado, actualmente detenido en Río Negro y con pedido de extradición por narcotráfico y fraude.

Según peritos contables del Estado de Texas, el actual primer candidato libertario en las elecciones del 26 de octubre recibió una transferencia de 200.000 dólares el 1 de febrero de 2020, proveniente de un fideicomiso de Machado.

Fuentes: Radio La Red, Diario La Nación y Noticias Argentinas.