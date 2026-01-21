El dólar oficial bajó 5 pesos y cerró en su valor más bajo desde hace dos meses

plazo fijo dolares El dólar blue también bajó 5 pesos. Foto: archivo

El dólar blue también bajó 5 pesos

En el mercado informal, el dólar blue cotizó estable durante el día y al final terminó bajando también $5. Así, cotizó en $1.480 para la compra y $1.500 para la venta, con una baja de 0,34% en relación a la jornada anterior.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.460 y $1.470 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.472.

El dólar mayorista culminó en $1.431, perdió 0,4% y quedó a $121 del techo cambiario (actualmente en $1.552,35).

En el caso de la cotización de los tipos de cambio financieros, el dólar MEP cayó 0,19% hasta $1.468,7, y el Contado Con Liquidación (CCL) se movió en el mismo sentido y tocó los $1.516,9 (-0,06%).

El dólar tarjeta o turista quedó en $1.891,5 con los últimos movimientos financieros.