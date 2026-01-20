El dólar cerró sin cambios al igual que el blue tras una jornada en alza

Luego de cortar la tendencia a la baja, la cotización del dólar oficial finalizó este martes sin cambios en relación a la jornada anterior y se ofreció a $1.410 para la compra y $1.460 para la venta en las pizarras del Banco Nación. El blue también se mantuvo estable en el mercado informal de cambios respecto al lunes.
La moneda estadounidense volvió a recuperar la calma tanto en el mercado minorista con una importante actividad compradora del Banco Central, con un saldo superior a los 700 millones de dólares en lo que va de enero.
El dólar blue arrancó la jornada con el mismo valor que concluyó el lunes, aunque después cayó 5 pesos y sobre el final de las operaciones recuperó lo que había perdido al comienzo. De esta manera, quedó en $1.485 para la compra y $1.509 para la punta vendedora en las cuevas de la city mendocina, 4 pesos más que en la Ciudad de Buenos Aires.
Un dólar quieto respecto al resto de las cotizaciones financieras
En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.460 y $1.470 para la venta. La mayor cotización llegó a los $1.472.
En cuanto al dólar mayorista, se ubicó en $1.436,5 con un incremento del 0,2%. Así, quedó a $75 del techo cambiario (actualmente en $1.551,11).
Sobre los tipos de cambio financieros, el dólar MEP aumentó 0,42% hasta alcanzar los $1.472,6. En tanto que el Contado Con Liquidación (CCL) registró un alza de 0,4% hasta tocar los $1.519,2.
El dólar turista o tarjeta finalizó a $1.898.