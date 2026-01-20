El dólar cerró sin cambios al igual que el blue tras una jornada en alza

La moneda estadounidense volvió a recuperar la calma tanto en el mercado minorista con una importante actividad compradora del Banco Central, con un saldo superior a los 700 millones de dólares en lo que va de enero.

El dólar blue arrancó la jornada con el mismo valor que concluyó el lunes, aunque después cayó 5 pesos y sobre el final de las operaciones recuperó lo que había perdido al comienzo. De esta manera, quedó en $1.485 para la compra y $1.509 para la punta vendedora en las cuevas de la city mendocina, 4 pesos más que en la Ciudad de Buenos Aires.