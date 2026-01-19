El dólar oficial inició la semana con un suba de $5 y frenó la caída de los últimos días

El dólar oficial cerró este lunes en $1.410 para la compra y $1.460 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $5 respecto del cierre del viernes de la semana pasada.
Luego de haber culminado la semana anterior con una baja de $35 en su cotización -llegando a venderse a $1.455 en las pizarras del Banco Nación-, la divisa estadounidense inició la semana con una leve suba.
Durante la jornada se mantuvo estable y no registró variaciones en su precio. En el mercado informal, el dólar blue se mantuvo en los mismos valores que en la última rueda.
Las cotizaciones del dólar este lunes
En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.460 y $1.470 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.472.
El dólar blue se cotizó este lunes en $1.485 para la compra y $1.505 para la venta, con una suba de 0,34% en la jornada.
El dólar mayorista se ubicó en $1.434, cayó 0,6 y quedó a 115 pesos del techo cambiario (actualmente en $1.549,88).
Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP cayó 0,11% hasta $1.468,8, y el CCL (Contado Con Liquidación) se mantuvo estable en $1.514.
Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaron en US$44.607 millones. Al cierre del viernes, la entidad financiera acumuló US$687 millones en diez ruedas consecutivas.