El dólar oficial inició la semana con un suba de $5 y frenó la caída de los últimos días

banco central (3) El Banco Central aumentó las reservas en dólares.

Las cotizaciones del dólar este lunes

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.460 y $1.470 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.472.

El dólar blue se cotizó este lunes en $1.485 para la compra y $1.505 para la venta, con una suba de 0,34% en la jornada.

El dólar mayorista se ubicó en $1.434, cayó 0,6 y quedó a 115 pesos del techo cambiario (actualmente en $1.549,88).

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP cayó 0,11% hasta $1.468,8, y el CCL (Contado Con Liquidación) se mantuvo estable en $1.514.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaron en US$44.607 millones. Al cierre del viernes, la entidad financiera acumuló US$687 millones en diez ruedas consecutivas.