El Parlamento Europeo frenó el acuerdo Mercosur–UE y pidió la intervención de la Justicia

El acuerdo fue firmado el fin de semana en Asunción en lo referido a sus aspectos formales, aunque aún restaban cumplirse varios pasos institucionales para que entre plenamente en vigencia. La consulta al Tribunal de Justicia introduce ahora una nueva demora que podría extenderse por varios meses, hasta que el máximo órgano judicial de la UE emita su dictamen.

En la Argentina, el presidente Javier Milei incluyó la aprobación del acuerdo en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso. En el Mercosur, el tratado también deberá ser ratificado por los parlamentos de todos los países miembros para completar el proceso.

Principales puntos del acuerdo Mercosur–Unión Europea

Liberalización comercial y eliminación de aranceles

El acuerdo prevé la eliminación gradual de aranceles sobre la mayor parte de los bienes intercambiados entre ambos bloques. El Mercosur se compromete a liberalizar el 91% de los productos europeos en un plazo de hasta 15 años, mientras que la Unión Europea hará lo propio con el 95% de los bienes provenientes del Mercosur en alrededor de 12 años. Algunos productos industriales accederán al arancel cero desde la entrada en vigor del tratado.

Mayor acceso a los mercados

Las empresas de ambos bloques contarán con un acceso preferencial ampliado a los mercados de bienes y servicios, con reglas más claras y previsibles para el comercio internacional. Además, las compañías europeas podrán participar en licitaciones públicas en los países del Mercosur en condiciones no discriminatorias.

Cuotas y protecciones para productos sensibles

Para resguardar sectores considerados sensibles, el acuerdo establece cuotas de importación con aranceles reducidos o limitados para productos agropecuarios como carne vacuna, pollo, arroz, miel, azúcar y etanol. En el caso de la carne bovina, el ingreso a la UE estará sujeto a cupos específicos y a mecanismos de salvaguarda ante eventuales distorsiones del mercado.

Reconocimiento y protección de productos tradicionales

El tratado contempla la protección de 336 indicaciones geográficas europeas en los países del Mercosur, con el objetivo de evitar imitaciones y preservar el valor agregado de productos tradicionales, como quesos y bebidas típicas.

Salud, normas y requisitos ambientales

Se mantienen los estrictos estándares sanitarios y fitosanitarios de la Unión Europea, lo que implica que solo podrán ingresar productos que cumplan con esas exigencias. Además, el acuerdo incluye compromisos en materia ambiental y de desarrollo sostenible, en línea con el Acuerdo de París, y disposiciones para prevenir la deforestación asociada al comercio.

Acceso a materias primas críticas

El convenio facilita el acceso seguro y sostenible de la UE a materias primas estratégicas para su industria, como litio, níquel y grafito, fundamentales para la transición energética y el desarrollo tecnológico.

Fortalecimiento de los lazos económicos

En conjunto, el acuerdo apunta a impulsar el comercio bilateral, fomentar la inversión y generar nuevas oportunidades de empleo. Se espera un aumento de las exportaciones europeas, especialmente de bienes industriales, y un estímulo a distintos sectores productivos en América del Sur.