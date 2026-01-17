El gobierno incluyó el tratamiento del acuerdo Mercosur-UE en el temario de las sesiones extraordinarias

mercosur

El mandatario adelantó que en los próximos días remitirá formalmente el texto al Congreso. “Este paso permitirá transformar los consensos internacionales en reglas internas estables, con respaldo democrático y previsibilidad jurídica”, explicó, enfatizando la necesidad de un marco legal sólido que brinde certidumbre a los actores económicos.

Tratamiento express en el Congreso del acuerdo Mercosur-UE

Posteriormente, Manuel Adorni ratificó la decisión gubernamental y confirmó que las extraordinarias arrancarán el 2 de febrero.

El jefe de Gabinete destacó que el acuerdo permitirá que los argentinos accedan en mejores condiciones a un mercado de bienes y servicios de 450 millones de personas, lo que representa una oportunidad sin precedentes para la economía nacional. Y en línea con Milei confirmó que se lo incluirá formalmente en el temario.

La estrategia oficial de convocar a extraordinarias refleja la urgencia que el gobierno le asigna a este acuerdo comercial. Al adelantar su tratamiento casi un mes respecto del inicio de las sesiones ordinarias en marzo, la administración mileísta busca capitalizar el impulso político de la firma y evitar que el debate se extienda innecesariamente.

MILEI ACUERDO UE Foto: Presidencia de la Nación

Esta celeridad también responde al diseño institucional del acuerdo, que permite su entrada en vigencia de manera escalonada según cada país vaya ratificándolo.

“Quiero subrayar que la firma de este acuerdo no constituye un punto de llegada, es un punto de partida dentro de un amplio plan de vinculación económica con diversos actores internacionales”

Es importante destacar que el Congreso deberá votar el texto por la aceptación o el rechazo total, sin posibilidad de introducir modificaciones en la composición del acuerdo. Esta característica de los tratados internacionales implica que los legisladores enfrentarán una decisión binaria: aprobar el entendimiento tal como fue negociado o rechazarlo en su totalidad.

El largo camino hacia la vigencia plena del acuerdo

El entendimiento entre el Mercosur y la Unión Europea presenta una arquitectura compleja que distingue entre dos componentes principales: una parte comercial y una parte política, cada una con requisitos diferentes para su implementación.

La parte comercial del acuerdo, que concentra las disposiciones sobre liberalización de comercio, aranceles y acceso a mercados, requiere la aprobación del Parlamento Europeo y de los congresos de cada país miembro del Mercosur. La particularidad de este componente es que puede entrar en vigencia de manera bilateral: si el Parlamento Europeo lo aprueba y uno de los congresos del Mercosur —por ejemplo, el argentino— le da su aval, el acuerdo comenzará a regir para ese país específico sin necesidad de esperar a los demás socios del bloque.

Esta es precisamente la ventana que Milei pretende aprovechar para que la Argentina se convierta en el primer beneficiario del tratado.

Sin embargo, la parte política del pacto, que funciona como una especie de acuerdo de asociación más amplio, enfrenta un proceso de ratificación considerablemente más complejo. Además del respaldo del Parlamento Europeo y de los congresos de cada país del Mercosur, este componente necesita contar con el aval de los parlamentos de cada una de las 27 naciones que integran la Unión Europea. Esta exigencia hace que su trámite sea mucho más lento y que las probabilidades de una implementación exitosa sean significativamente menores.

El panorama de ratificación en el Viejo Continente es todavía “incierto”. En el debate parlamentario europeo se harán sentir con fuerza las posturas contrarias al entendimiento, particularmente representadas en los sectores agrícolas que temen la competencia sudamericana. Francia, que no acompañó con su firma el acuerdo, encabeza estas resistencias debido al peso de su lobby agrario.

El mayor escollo potencial para la implementación del acuerdo es la amenaza de ciertos grupos parlamentarios de judicializar el entendimiento ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que podría retrasar significativamente los tiempos de ratificación.

¿Qué hará el kirchnerismo?

En el ámbito político argentino, el kirchnerismo aún no ha anticipado su postura respecto al devenir del texto. No obstante, es conocida la posición crítica que en su momento expresó Cristina Kirchner sobre el acuerdo que impulsaban Mauricio Macri y Jair Bolsonaro cuando eran presidentes de Argentina y Brasil, respectivamente.

La expresidenta consideraba entonces que el tratado no era beneficioso para las economías del bloque, particularmente para la argentina.

Parece poco probable, no obstante, que vote en contra de un entendimiento que promocionó Luiz Inácio Lula da Silva, el único socio en la región que le queda al espacio.