Fátima Florez dijo que está confirmadísimo que Javier Milei irá a verla al teatro

Febrero 2024: Fátima Florez y Javier Milei podrían repetir esta imagen.

Fátima Florez: "Confirmadísimo que viene"

“Está confirmadísimo que viene; es una función que se adelanta porque luego él debe seguir con sus actividades”, explicó Fátima, quien también anticipó que el show tendrá “guiños a la realidad” por la presencia del jefe de Estado

La capocómica dejó abierta la posibilidad de que Milei suba al escenario sobre el final para cantar, una faceta que ya mostró públicamente en otras oportunidades: “Sobre el final le vamos a preguntar al público si tiene ganas de que el presidente cante. Seguro nos dicen que sí”, adelantó.

Milei y Florez fueron pareja casi 8 meses entre 2023 y 2024. Luego el presidente tuvo un fugaz romance con otras diva del espectáculo, Yuyito González.

Muchos especualn con que este rencuentro en Mar del Plata puede marcar el comienzo de una reconciliación entre el titular del Ejecutivo y Fátima para reanudar la relación que sostuvieron hasta hace dos años.