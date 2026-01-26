El presidente Javier Mile i tiene previsto asistir este martes 27 de enero a la función de “Fátima Universal”, el espectáculo que su ex pareja Fátima Florez presenta en el teatro Roxy de Mar del Plata, en el marco de la temporada de verano.
Fátima Florez dijo que está confirmadísimo que Javier Milei irá a verla al teatro
La actriz Fátima Florez dijo estar segura de que Javier Milei asistirá este martes al show en el teatro Roxy de Mar del Plata. No descartó que canten juntos
La visita forma parte del llamado “Tour de la Gratitud”, que el mandatario está realizando en La Ciudad Feliz.
Debido a su presencia, la función fue reprogramada especialmente y se adelantará de manera excepcional a las 21, según confirmó la propia actriz y divulgó el flyer de promoción.
Fátima Florez: "Confirmadísimo que viene"
“Está confirmadísimo que viene; es una función que se adelanta porque luego él debe seguir con sus actividades”, explicó Fátima, quien también anticipó que el show tendrá “guiños a la realidad” por la presencia del jefe de Estado
La capocómica dejó abierta la posibilidad de que Milei suba al escenario sobre el final para cantar, una faceta que ya mostró públicamente en otras oportunidades: “Sobre el final le vamos a preguntar al público si tiene ganas de que el presidente cante. Seguro nos dicen que sí”, adelantó.
Milei y Florez fueron pareja casi 8 meses entre 2023 y 2024. Luego el presidente tuvo un fugaz romance con otras diva del espectáculo, Yuyito González.
Muchos especualn con que este rencuentro en Mar del Plata puede marcar el comienzo de una reconciliación entre el titular del Ejecutivo y Fátima para reanudar la relación que sostuvieron hasta hace dos años.