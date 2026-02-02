Pedro Lines fue confirmado como titular del INDEC tras la salida de Marco Lavagna

pedro lines INDEC 2

“Había que implementar un cambio una vez que el proceso de desinflación estuviese totalmente consolidado”, afirmó, y agregó que Lavagna “se fue bien y quedamos en buenos términos”.

También subrayó que "la inflación va a seguir bajando y va a converger con valores internacionales".

luis caputo dolares

¿Quién es Pedro Lines, el nuevo titular del INDEC?

Pedro Lines anteriormente se desempeñaba como director técnico, el segundo al mando detrás de Lavagna. Es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y magíster en Economía.

Desde su rol en el INDEC, coordinó y elaboró el Programa Estadísticos Anual del país y el desarrollo de normas y procedimientos técnicos vinculados con la planificación, diseño, implementación y evaluación de censos y encuestas, además de la construcción de indicadores sociales y económicos.

También forma parte del Grupo de Expertos Asesores de las Naciones Unidas que ayuda al Grupo de Trabajo Intersecretarial sobre Cuentas Nacionales (ISWGNA) en la resolución de problemas de investigación del Sistema de Cuentas Nacionales (SNA) y en la revisión de su programa de implementación.

Lines, además, estuvo a cargo de la compilación de las estimaciones de Balanza de Pagos, Deuda Externa y Posición de Inversión Internacional (PII) de la Argentina, entre 2016 y 2018, según publicó Infobae.