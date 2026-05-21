Con fuerte repunte económico la actividad creció 5,5% en marzo y registró la mejor suba en casi un año

Saldo positivo del primer mes del año

Con este panorama, el primer trimestre del año cierra con un saldo acumulado positivo de 1,7%, disipando los nubarrones que había dejado una caída de 2% durante febrero.

El resultado convalida las proyecciones que venía adelantando el ministro de Economía, Luis Caputo, quien días atrás había sugerido que marzo despejaría las dudas sobre la recuperación.

En ese sentido, el bache del primer bimestre empieza a leerse en el mercado como un factor estacional (vacaciones y menor cantidad de días hábiles) más que como una tendencia sostenida.

lingotes de oro La minería y canteras mantuvieron su ritmo expansivo trepando 16,3%. Foto: archivo

Un crecimiento generalizado: 14 de 15 sectores en verde

A diferencia de los meses previos, donde la expansión se concentraba casi exclusivamente en los sectores extractivos, marzo mostró una base de crecimiento mucho más homogénea. La industria manufacturera y el comercio salieron del letargo y se sumaron a la tracción general.

El desglose sectorial del INDEC expone la magnitud de la suba:

Los motores principales: la pesca lideró los porcentajes con un espectacular 30,9%, seguida de cerca por la agricultura, ganadería y silvicultura (17,9%) y la explotación de minas y canteras (16,3%).

Sectores clave de peso: la industria manufacturera avanzó 4,6%, mientras que la construcción trepó 7,6% e intermediación financiera creció 8,8%.

La única excepción: el único rubro que se movió a la baja en la comparación interanual fue administración pública y defensa, que registró una contracción del 1,2%, restándole apenas 0,1 puntos porcentuales al índice general.

"Marzo, el primer mes limpio del año, despejó las dudas", analizó Iván Cachanosky, economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso. El especialista remarcó que el repunte del consumo empieza a asomar gracias a una inflación en descenso y a la normalización de la demanda de pesos, dejando atrás las secuelas de la incertidumbre del año pasado.